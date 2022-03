El 64è Ral·li de cotxes d'època Barcelona-Sitges se celebrarà el 19 i 20 de març

El Ral·li de cotxe d'època Barcelona-Sitges, la més antiga i longeva manifestació internacional de la Blanca Subur, tornarà a celebrar-se amb normalitat després de dos anys d'interrupció a causa del coronavirus. Serà els dies 19 i 20 de març i constituirà la 64a edició d'aquesta manifestació esportiva i cultural que organitza Foment de Sitges en col·laboració amb els ajuntaments de les dues poblacions i l'assistència tècnica del RACC. D'acord amb la tradició, els vehicles participants hauran de ser anteriors al 1928 en el cas dels cotxes i del 1938 al de les motos.





Raylle de cotxe d'època Barcelona-Sitges /@Pablo-Ignacio de Dalmases







Des d'aquest dilluns dia 7 al dissabte 19 L'illa Diagonal acollirà una exposició de cotxes d'època oberta al públic on es presenten un Panhard-Levassor X19 de 1913, un Ford Model T de 1926 i dos Rolls-Royce Phantom I: un Mayfair del 1926 i un Saint Andrew del 1927 cedits per Grup Limousines.





El dissabte 19 s'iniciarà oficialment el Ral·li amb la realització de les verificacions tècniques dels vehicles a la vorera de l'avinguda Diagonal, davant del mateix centre comercial, a càrrec dels membres del jurat que avaluaran l'estat de conservació i la qualitat dels treballs de restauració de cada model.





Mentrestant, a Sitges tindrà lloc una trobada de vehicles clàssics. En aquesta ocasió, el centre especialista a Porsche Julià 911, convocarà prop de vint unitats del mític esportiu alemany, algunes amb més de mig segle d'antiguitat. Els inscrits participaran en una gimcana cultural que començarà a dos quarts de deu davant de l'Hotel ME Terramar de Sitges amb un itinerari que inclourà diverses proves i finalitzarà amb l'exhibició dels vehicles a La Fragata fins a mitja tarda.



El diumenge 20 tindrà lloc el Ral·li pròpiament dit. Els participants començaran a arribar a la Plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de dos quarts de nou vestits amb roba acord a l'època dels seus vehicles per sortir dues hores després seguint un itinerari que travessarà Barcelona i passarà per l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà , Sant Boi, Viladecans, Gavà, Castelldefels i les costes del Garraf per arribar al port d'Aiguadolç poc després del migdia. Un cop concentrats en aquest punt, seguiran cap al centre de Sitges situant-se a la platja de La Fragata on romandran exposats els vehicles fins a mitja tarda. En aquest punt i fins a l'arribada de la caravana se sentirà música swing a càrrec del grup Apocadixie Cotton Pickers, a qui acompanyaran els components de Swing Garraf.



Els organitzadors destaquen la presència de Pere Ventura, que en aquesta edició farà quinze anys de col·laboració amb el Ral·li amb la seva camioneta Fleur de Lys estil anys vint.





El cartell anunciador ret aquest any homenatge a Amilcar, una marca amb seu a Saint-Denis (França) que va romandre activa entre els anys 1921 i 1939 i va aconseguir una merescuda fama com a fabricant d'autocicles, uns vehicles de tres o quatre rodes, pes de fins a 350 kg i cilindrada inferior a 1.100 cc que gaudien de certs beneficis fiscals, eren un intermedi entre les motocicletes i els automòbils i van adquirir més tard successives modificacions.