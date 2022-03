Dos detinguts per presumptament viatjar amb droga a La Farga de Moles

Agents de la Policia Nacional han detingut a la frontera hispano-andorrana de la Farga de Moles (Lleida) un home i una dona /@EP



Agents de la Policia Nacional han detingut a la frontera hispano-andorrana de la Farga de Moles (Lleida) un home i una dona que presumptament viatjaven en un cotxe amb amfetamines, speed, haixix, cocaïna rosa i cocaïna , part d'ella entre les pàgines d'un llibre.





En un comunicat aquest dilluns, la Policia Nacional ha assegurat que al cotxe hi havia dos blocs embolicats en paper amb un pes de 179,44 grams, "pel que sembla haixix", i 10 bosses d'una substància en pols de color rosa que suposadament era cocaïna, amb un pes de 11,94 grams.





Segons la policia, també hi havia 20 pastilles triangulars de color rosa, "pel que sembla amfetamines amb el logotip d'una calavera dibuixada", i una bossa amb una substància en pols de color blanc, suposadament cocaïna, amb un pes de 38,67 grams.





En sol·licitar la documentació per comprovar si les dues persones que viatjaven reunien els requisits exigits per poder travessar la frontera, els agents van comprovar que una constava una prohibició de sortida d'Espanya per part d'un Jutjat d'Eivissa i van registrar el vehicle.





Després de la redacció de l'atestat, tots dos sospitosos van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Seu d'Urgell (Lleida) per un presumpte delicte contra la salut pública.