Mor una menor espanyola durant una operació de reducció d'estómac a Turquia

Il·lustració d'un metge /@Pixabay





Una noia de 17 anys d'Utrera, Sevilla, va viatjar a Turquia per fer-se una reducció d'estómac, però va perdre la vida per una complicació durant l'operació .





La jove havia anat fins a Istanbul amb la seva mare, aprofitant que era festiu a Andalusia, per sotmetre's a una intervenció quirúrgica en què li havien de reduir l'estómac. No obstant, els cirurgians li van tallar per accident la melsa, cosa que va provocar que la noia patís una hemorràgia i hagués de rebre transfusions de sang. Però durant el procés va patir una infecció i va morir.





Així ho informa El Correo de Andalucía, que assenyala que les restes mortals de l'adolescent van viatjar d'Istanbul fins a la seva ciutat natal el 1 de març passat.





La família de la noia va comparèixer a Andalusia Directe i va detallar que el protocol mèdic de Turquia no és igual de rigorós que el d'Espanya, encara que altres familiars de la noia s'havien operat al país sense cap mena de complicació.