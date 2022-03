L'augment de la bretxa laboral pel Covid es concentra en dones amb fills, segons Esade

Una mare amb el fill /@Pixabay





L'augment de la bretxa laboral durant la pandèmia es va concentrar en les dones amb fills , segons un estudi del Centre de Polítiques Econòmiques d'Esade (EsadeEcPol).





Aquest increment està vinculat a les polítiques implementades per contenir la propagació del virus, com els tancaments escolars i dels centres de treball, i els efectes negatius sobre l'economia, com el suport financer als treballadors en suspensió d'ocupació, segons un comunicat de l'escola de negocis aquest dilluns.





El document ha analitzat els mercats laborals d'Espanya, el Regne Unit i els Estats Units: l'evolució de l'ocupació, la incidència de suspensions temporals (Erte) i la inactivitat de dones i homes amb fills i sense.





L'informe posa de manifest que a Espanya i el Regne Unit les bretxes de gènere es van registrar principalment entre homes i dones amb fills menors de 16 anys i van tenir una extensió limitada en el temps, mentre que als Estats Units han estat molt més pronunciades, amb una pèrdua de feina i activitat entre les dones treballadores més persistent.





A Espanya, el document no detecta "grans bretxes" quant a pèrdua d'ocupació, encara que sí que les dones van ser més propenses a passar a la inactivitat econòmica a causa de la seva sobrerepresentació al sector serveis.





En tot cas, les diferències més notables es van concentrar a les llars amb fills menors de 16 anys i van tendir a coincidir en el temps amb els moments de tancament de les escoles.





Els autors del document alerten que "hi ha un risc que aquest augment a la bretxa de gènere en la cura dels fills s'atrinxere", revertint dècades de progrés en aquest àmbit.





Per aquest motiu han demanat tenir en compte nous formats de treball flexibles, com ara el teletreball, per impulsar la igualtat de gènere a llarg termini.