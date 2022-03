Catalunya inclou la vacuna contra el meningococ B al calendari de vacunació

Destina 9,7 milions d'euros del pressupost del 2022 /@EP



La Conselleria de Salut de la Generalitat ha inclòs la vacuna contra el meningococ B al calendari de vacunacions amb una partida de 9,7 milions d'euros per a aquest 2022 , ha explicat aquest dilluns la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.





En declaracions als periodistes des del centre d'atenció primària (CAP) El Clot de Barcelona, Cabezas ha concretat que s'administrarà menors nascuts a partir de l'1 de gener del 2022 amb una pauta de vacunació de tres dosis: als dos mesos, als quatre i als 12.





"Les vacunes que posem en el primer any de vida d'una persona són les més rellevants", ha destacat Cabezas, que ha concretat que abans de la seva inclusió al calendari vacunal el percentatge de menors que rebien la vacuna contra el meningococ B era del 50%.





El preu de les tres dosis era de prop de 300 euros --entre 106 i 112 euros per cada vacuna-- malgrat ser una vacuna recomanada per associacions pediàtriques, de manera que Cabezas ha subratllat que el "motiu principal" per oferir-la de forma gratuïta ha estat l'equitat .





De fet, les cobertures d'aquelles vacunes que s'inclouen al calendari de vacunacions són de prop del 95%: "Aspiro a assolir aquest percentatge i sense el desajust de classe", ha reivindicat la secretària ara que l'ofereixen de manera gratuïta.





Cabezas també ha destacat que amb aquesta decisió Catalunya és la quarta comunitat autònoma de l'Estat que té la vacuna contra el meningococ B al calendari de vacunacions.





INCIDÈNCIA



La titular de Salut Pública de la Generalitat ha detallat que es tracta d'una malaltia "molt poc freqüent" amb una incidència de 0,5 casos per cada 100.000 habitants i de fet, el 2020 es van registrar 30 casos a Catalunya i el 2021 aquesta xifra va baixar fins als set casos.





Així mateix, ha aclarit que es tracta d'una malaltia "molt severa" que pot produir complicacions greus, infecció generalitzada i fins i tot la mort, característiques que fan poc probable que hi hagi un infradiagnòstic encara que Cabezas ha advocat igualment per comprovar els casos del 2021 per confirmar la baixada progressiva de la incidència en els darrers anys.