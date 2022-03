Espanya comptarà amb tres centres de recepció de refugiats i espera disposar de més de 6.000 places

Espanya disposarà de tres centres de recepció de refugiats ucraïnesos /@EP







Espanya disposarà de tres centres de recepció de refugiats ucraïnesos a Madrid, Barcelona i Alacant , des d'on seran derivats a les comunitats autònomes per acollir-los, segons ha explicat aquest dilluns el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escriva.





En una entrevista a RNE recollida per Europa Press, Escrivà ha explicat que el ministeri està en coordinació amb les comunitats autònomes per articular el mecanisme d'acollida, la capacitat del qual superarà les 6.000 places.





El mecanisme en què treballa el Ministeri serà semblant al desenvolupat en el cas de l'Afganistan. “Tindrem un centre de recepció on farem tot el procés documental, una primera entrevista per conèixer les seves necessitats i aquesta primera intervenció amb ells ens permetrà derivar-los cap als recursos més apropiats”, ha explicat el titular de Migracions.





El ministeri treballa en la realització "d'un catàleg de totes les capacitats d'acollida". "Ens hem posat en contacte amb totes les comunitats per disposar d'una llista amb tots els seus recursos; seran més de 6.000 places i això serà flexible", ha garantit Escrivá qui ha insistit que encara no se sap el nombre de persones que haurà d'acollir Espanya.





“ Algunes persones han arribat als nostres recursos de protecció internacional, però molt poques, i no se sap quants arribaran ”, per això, ha assegurat, “cal estar preparats”. "Com a país ja estem parlant amb les autoritats ucraïneses, i els serveis consulars al voltant de Romania, Hongria, Moldàvia... Són països on ja estan arribant persones. Estem preparant mecanismes, tot el transport".





Els centres de recepció estaran ubicats al centre de formació de la Seguretat Social de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a la Ciutat de la Llum d'Alacant ia Barcelona, on es barregen dues possibles ubicacions.





El ministeri també preveu la possibilitat d'habilitar places d'acollida en hotels propers als centres de recepció perquè els ucraïnesos puguin passar les primeres nits abans de derivar-los a altres destins on ja tindran una acollida més estable. En aquest sentit, Escrivà ha destacat la solidaritat i l'elevat nombre d'oferiments de totes les instàncies per a l'acolliment dels refugiats ucraïnesos. “La llista és enorme”, ha reconegut el titular de Migracions.





Quant a la regularització, ha explicat que l'objectiu és simplificar tot el procés d'acreditació a Espanya i obtenir l'estatut de protecció i l'estatut de treball i residència. "Estem ultimant amb els ministeris concernents per si cal realitzar algun ajust normatiu, perquè sigui un procediment simplificat davant del procediment regular", ha indicat.





A més, ha rebutjat les crítiques per la lentitud en la tramitació de les sol·licituds d'asil de demandants procedents d'altres països. En el cas dels nacionals ucraïnesos ha explicat que el procediment "serà sumari en existir una directiva europea" i, sobre la resolució de sol·licituds de demandants d'altres territoris, ha afegit que moltes són persones procedents de Llatinoamèrica que no són susceptibles de la condició de refugiat.





"Som el país d'Europa amb més recepció; el nostre sistema va explotar de peticions els últims anys i resoldre 60.000 expedients no és fàcil" , ha justificat el ministre.





ACOLLIDA D'INTERNS D'ORFANATS



Escrivá s'ha referit, així mateix, a l'acollida de nens ucraïnesos i ha assegurat que el Govern espanyol es troba en converses amb autoritats ucraïneses per acollir tots els nens interns d'algun dels orfenats d'aquest país.





"Estem veient com podem portar-nos aquí tot un orfenat en un transport organitzat i volem involucrar totes les comunitats autònomes en tot aquest procés, també en cas dels nens que tinguin alguna discapacitat", ha explicat Escrivá qui ha assegurat que és el Ministeri de Sanitat qui està en converses amb els governs autonòmics.





Alhora, ha posat en valor el sistema espanyol per a l'acollida de nens per ser "molt garantista" i ha recordat que a les Canàries hi ha 3.000 menors no acompanyats. "A Espanya arriben menors no acompanyats per diferents vies i tenim un procediment molt ben organitzat", ha afegit el ministre que ha destacat la importància de donar prioritat als menors amb malalties o discapacitat.