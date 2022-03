Igualtat, del somni a la realitat a través de les aules

“Un nen, un professor, un llibre i una ploma poden canviar el món”. Aquestes van ser les paraules pronunciades per Malala Yousazfai, a l'edat de 17 anys, davant de l'Assemblea de les Nacions Unides, poc després de rebre el Premi Nobel de la Pau. Malala havia estat víctima d'un terrible atemptat perpetrat pels talibans per defensar el dret de les nenes al Pakistan a accedir a l'educació. I és que, avui encara, a milions de nenes al món se'ls nega el dret a estudiar.





Malala tenia raó; l'educació potser és l'element transformador més potent de la societat; les aules, a més, ja siguin les d'educació infantil, primària, secundària o superior, són el lloc on els somnis comencen a prendre forma; somnis que de sobte es veuen truncats en situacions de guerra com la que està succeint a Ucraïna. Les dones que formen part de les llargues caravanes de refugiats no lluiten en aquests moments més que per un propòsit: salvar les seves vides i les de les seves famílies. Quan sentin que estan en un lloc més segur i en un entorn més estable, una de les seves primeres prioritats serà, sens dubte, que els seus fills i filles puguin tornar a asseure's en una aula per tornar a somiar en un futur.





A l'educació infantil, la primària i també la secundària és on els nens i les nenes poden adquirir comportaments inclusius /@EP







A partir de les dues premisses, educació transformadora de la societat i educació per perseguir un somni, semblaria que l'educació hagués de ser una de les grans prioritats de polítics i agents socials.





Un dels somnis que persegueixen, no només les dones, és que la igualtat de gènere sigui una realitat en un futur més proper del que prediuen diferents informes que situen el final de les desigualtats no abans de 50 o 100 anys. Podem enumerar una llarga llista de propostes per aconseguir-ho; si es posessin en marxa totes i fossin acompanyades d'un compromís real d'implantació, es podria avançar. Tanmateix, massa vegades són bones idees que per una raó o altra no arriben a materialitzar-se.





Potser caldria promoure primer canvis culturals, eliminar prejudicis i biaixos inconscients. Són moltes vegades aquests biaixos els que expliquen la dificultat de la dona per accedir a llocs de responsabilitat a les empreses, la persistent existència de bretxes salarials, i l'escassa presència femenina a les feines relacionades amb l'alta tecnologia, que semblen reservats als homes, simplement perquè no s'estimula prou les nenes a estudiar enginyeries, matemàtiques o informàtica.





Una educació basada en el compromís amb la igualtat de gènere i la inclusió aconseguiria aquesta transformació necessària. A l'educació infantil, la primària i també la secundària és on els nens i les nenes poden adquirir comportaments inclusius i no discriminatoris i aprendre a ser ciutadans responsables.





Però és a la universitat i a les escoles de negoci on els joves aprenen una professió. Molts es convertiran en investigadors, caps d'equips, empresaris o directius. Prendran decisions l'impacte de les quals no serà neutre. Si aprenen a incloure la perspectiva de gènere en totes i cadascuna de les seves accions, es convertiran en agents d'un canvi que sembla trigar massa temps a arribar. Afortunadament les institucions educatives estan desenvolupant programes perquè això passi. Hauríem de donar visibilitat i dotar-los de més recursos.