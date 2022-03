Montero i Belarra han de ser cessades per Pedro Sánchez

Irene Montero i Ione Belarra @ep





Deia el cantautor argentí Facundo Cabral que “sempre que et preguntin si pots fer una feina, contesta que sí i posa't de seguida a aprendre com es fa”. És una frase que no l'han de conèixer les dues ministres de Podem, Ione Belarra i el seu col·lega Irene Montero . Van ser elegides, no pels seus coneixements ni experiència, sinó una per ser la dona del líder, i l'altra per la seva amistat amb ell; el mascle alfa del ramat. Aquest que es va “marxar” de la política però que segueix manejant els seus titelles.





Quan s'arriba a un càrrec de responsabilitat sense estar preparades es pot arribar a superar-ho de dues maneres: formant-se, aprenent a marxes forçades i envoltant-se de personal qualificat, si és possible millor que elles –cosa que no és difícil–. Cap de les dues coses han fet aquestes polítiques que exerceixen les seves responsabilitats a cop de titulars, perquè el que es diu gestió, molt poca han fet fins ara.





El govern tripartit de Pedro Sánchez - són tres perquè Podem s'ha trencat en dos per la seva disparitat de criteris - finalment ha decidit enviar armes a Ucraïna perquè es defensi dels atacs de Putin, decisió que ha donat suport a Yolanda Diaz i que han rebutjat les vocalistes Belarra/Montero que, en una ostentació de solidaritat -amb Putin?- es pregunten: És que estem fent tot el possible per la diplomàcia? Per respondre's que no. Publiciten constantment el missatge del mascle alfa: “la diplomàcia és l'únic camí per a la pau”. Són uns arguments que formen part d'una estratègia ben dissenyada per Pablo Iglesias que té diversos objectius: no anar directament contra Rússia –ja se sap per què–, dinamitar el govern i de passada segar l'herba a la seva “companya” Yolanda Díaz , a la que no volen cap de llista. Ja vaig escriure ja fa força dies que aquestes dues no ho posarien fàcil a la gallega, com així està passant. L'estratègia es va veure clarament en la compareixença de Pedro Sánchez on la vicepresidenta segona, Yolanda Diaz va recolzar el govern i el portaveu, com si fos oposició, es va posicionar en contra. Una divisió que ha anat augmentant al llarg de la setmana i encara continua.





Les dues il·lustrades han de pensar que el diàleg amb el criminal Putin és fàcil. Per què no les envien a mirar als ulls –més freds que el gel– a Putin, i segur que elles són capaces de convèncer-lo amb els seus somriures. Les armes són per defensar-se, els ucraïnesos no han envaït Rússia, ells sí. Això no és un joc, és la guerra, i cal lluitar amb les mateixes eines en la defensa de les persones i del territori. Durant segles els governants de qualsevol part del món han tingut clar que la diplomàcia resulta més eficaç si tenen el suport de una força militar creïble. Per això la famosa frase “per assegurar la pau el millor és preparar-se per a la guerra” .





En una situació tan complicada com la que s'està vivint al món i Espanya no és aliena a ella, que dues ministres del Govern s'alcin en contra d'una decisió tan important és realment greu, sobretot quan el que toca ara és el consens i suport a les decisions del president com han fet els partits de l'oposició. No fer-ho suposa una esquerda més profunda al Govern i augmenta alhora la desconfiança a l'Executiu espanyol per la postura dels seus dos ministres, a qui qualifiquen de comunistes, que només pensen a treure profit de la seva postura. Una actitud rastrera que diu molt poc de com són com a persones, a banda que són unes veritables ineptes que l'únic que fan és donar titulars, col·locar els amics i amigues, i canviar d'estatus social com es pot comprovar pel seu patrimoni i el seu manera de vestir. El que toca ara és que el president del govern les cessi per insolidàries, incompetents i mirar només aconseguir uns vots dels molts que ja se'ls han anat. Deia l'escriptor i periodista alemany Kurt Tucholsky: “Estic horroritzat! No sé si el món és ple d'homes intel·ligents que ho dissimulen... o d'imbècils que no es recauen de ser-ho”. Doncs això.