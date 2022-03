La pandèmia retarda el tancament de la bretxa de gènere a Espanya i la paritat no arribarà fins al 2058

La pandèmia ha ampliat les bretxes de gènere a Espanya, incrementant fins al 2058 el període que es necessitaria per assolir la paritat plena entre dones i homes . Aquesta xifra suposa una evolució negativa en la comparativa amb les dades de l'edició anterior, que indicava que les bretxes de gènere a Espanya es tancarien el 2055.





Aquesta és una de les conclusions principals de la segona edició de l'Índex ClosinGap presentat aquest 2 de març i elaborat per PwC España, indicador de referència per al mesurament i el seguiment de l'evolució de la igualtat de gènere a Espanya i de la seva incidència al PIB.





Una dona i la seva filla passegen per un parc /@EP





Els autors de l'estudi argumenten que caldrien 34 anys per tancar la bretxa de gènere a Espanya sense l'efecte de la pandèmia. Si es té en compte el 2021, el període s'incrementa un any més i si s'assumeix un efecte prolongat fins al 2023, faltarien 36 anys per assolir la paritat, per la qual cosa la pandèmia ha endarrerit el tancament de la bretxa en dos anys, fins al 2058.





Així, entenent el 100% com la paritat plena, l'índex se situa en el 63,3%, enfront del 64,1% que marcava l'any passat, per la qual cosa la bretxa de gènere ha augmentat a Espanya i encara en queda un 36, 7% per tancar



L'Índex ClosinGap és un indicador agregat dels mesuraments de paritat en cinc grans categories (Ocupació, Educació, Conciliació, Digitalització i Salut i Benestar) mitjançant una anàlisi detallada d'un total de 28 variables clau per al desenvolupament personal i professional d'una societat.







A l'anàlisi detallada s'observa que la pandèmia ha incidit de manera especialment negativa en la conciliació . Aquesta situació es reflecteix en un increment més gran en les taxes de parcialitat en l'ocupació per a les dones que per als homes en el marc de la pandèmia. Així mateix, l'estudi assenyala que les dones assumeixen més pes en les feines domèstiques durant el confinament provocat per la COVID-19 que els homes.





Aquestes desigualtats provoquen que l'indicador de paritat en l'àmbit de la conciliació s'ubiqui al 40,8%, quedant per tancar una bretxa de 59,2%, fet que suposa un retrocés respecte a fa un any.





Aquesta categoria és un determinant clau en el desenvolupament personal, social, professional i econòmic d'homes i dones. La conciliació és un dels aspectes que ha frenat durant molts anys (i continua fent-ho) la progressió professional i econòmica de la dona, a més de les consegüents implicacions en la salut i benestar”, va assenyalar a la presentació la directora de l'equip de Strategy & Economics, Anna Merino, a l'àrea de consultoria estratègica de PwC.





Pel que fa a la bretxa de gènere en la salut i el benestar és reduïda, però l'informe recorda que fa anys estancada perquè les variables no milloren més per a les dones respecte als homes, sinó que ho fan de forma molt similar. A l'anàlisi particular d'aquesta categoria s'observa una caiguda lleu que porta a l'indicador el 84,4%, per la qual cosa encara queda un 15,6% de bretxa de gènere per tancar.





La pandèmia també ha provocat que el risc de pobresa o exclusió hagi crescut lleugerament més per a les dones que per als homes, agreujant una circumstància ja existent amb anterioritat. La situació sanitària a què s'enfronta el conjunt de la societat espanyola ha contribuït a posar de manifest l'existència d'aquesta bretxa i la seva rellevància a l'hora d'afrontar una situació d'extrema urgència com aquesta pandèmia.





Al terreny de l'educació s'observa un estancament en l'evolució de la igualtat a Espanya, amb indicador de paritat sense canvis respecte de fa un any (67,9%). Encara que s'ha mantingut en el mateix nivell, i la ràtio de dones amb educació terciària o universitària continua sent superior a la dels homes, la variable clau en aquesta desigualtat és el baix accés de les dones a carreres STEM, que acaben derivant en llocs de treball en indústries amb alt valor afegit.





Mentrestant, la paritat a l'àmbit de la digitalització ha augmentat fins a assolir el 71,4% gràcies a un lleuger repunt de dones especialistes en TIC respecte als homes. No obstant això, aquesta ràtio continua sent molt baixa atenent estadístiques com que per cada dona especialista en TIC hi ha quatre homes. La bretxa de gènere en digitalització se situa al 28,6%.





"Aquestes noves dades posen de manifest la necessitat urgent d'implementar mesures sustentades en l'aprofitament del talent femení com a palanca clau de creixement i recuperació econòmica . La nostra societat no està en disposició de retrocedir en el camí on molts, com els que formem part de ClosinGap, estem treballant per construir una societat pròspera i igualitària", va destacar la presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez.





AVANÇA LA PARITAT A L'OCUPACIÓ





Contrastant amb la resta de categories, l'indicador de paritat en ocupació ha evolucionat del 65% al 66,1% i s'ha reduït la bretxa per tancar al 36,9% . Aquesta millora es deu a l'increment en la participació de la dona al mercat laboral, una menor ocupació precària, una millora en el salari per hora i una caiguda de la bretxa a les pensions que afecten el conjunt de les dones.





Pel que fa al cost d'oportunitat que suposa per a l'economia aquesta manca d'igualtat, quantificant l'impacte econòmic de les bretxes de gènere i la seva incidència, directa o indirecta, al PIB a través del mercat laboral, l'estudi assenyala que, si es posés fi a les bretxes de gènere al mercat laboral, a les hores treballades i a la distribució de l'ocupació sectorial, el PIB espanyol podria augmentar en 213.299 milions d'euros, l'equivalent a un 19% del PIB del 2020.





Així mateix, aquest increment potencial vindria impulsat per la creació de 2,8 milions de llocs de treball femenins equivalents a temps complet. Una altra de les conclusions de l'estudi assenyala que la participació reduïda de les dones al mercat laboral, el nombre inferior d'hores treballades per qüestions de parcialitat i la seva sobrerepresentació en sectors econòmics poc productius provoca que les dones només contribueixin a un 41,4% del PIB, tot i representar el 51,4% de la població en edat de treballar.





A l'apartat productiu, històricament, les dones han estat sobrerepresentades en sectors econòmics menys productius. No obstant això, com a actualització respecte a l'any anterior, els sectors on les dones són més presents (educació, sanitat, etc.) han augmentat la seva productivitat, fent que les dones es trobin al mateix nivell mitjà de productivitat que els homes.





"Les principals conclusions que s'extreuen d'aquesta anàlisi no poden ser més contundents: l'índex de paritat de gènere ha empitjorat respecte a l'any passat per efecte de la pandèmia . Atenent a l'impacte social i econòmic que suposa aquesta circumstància per a la nostra economia, és imprescindible l'impuls d'iniciatives per revertir aquesta situació des de l'àmbit públic i privat", va afegir Manuel Martín Espada, soci responsable de Mercats de PwC Espanya.





La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha estat l'encarregada de tancar la jornada felicitant ClosinGap per la seva feina i destacant que la igualtat de gènere és una condició necessària per al desenvolupament econòmic i social de qualsevol país.