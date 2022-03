ONG denuncien les violències masclistes, bretxes laborals i les situacions de pobresa que pateixen les dones

Diferents ONG han denunciat, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra aquest dimarts 8 de març, les violències masclistes, les bretxes laborals i les situacions de pobresa a què s'enfronten les dones a Espanya ia la resta del món .





En concret, Càritas Espanyola aprofita el 8 de març per reivindicar "el dret de les dones a una vida lliure de violència masclistes" i denunciar la "desigualtat entre homes i dones" que es manifesta a " la bretxa de gènere al món laboral o les dificultats per a la conciliació”.





Un grup de dones amb les mans pintades de lila /@EP





"Les violències masclistes continuen sent un problema preocupant, que té un impacte més gran en les dones en situació de pobresa i exclusió social", adverteix la tasca social de l'Església catòlica en un comunicat recollit per Europa Press.





Per això, fa una crida per “treballar per un món lliure de violències masclistes, on no es criminalitzi les víctimes sinó els culpables, que eviti la politització de les violències viscudes per les dones i que, des de la consciència que no són fets aïllats, reclamen respostes públiques valents i unànimes”.





Així mateix, urgeixen a apostar de manera "intensiva" per "una educació basada en la igualtat de rols, la responsabilitat compartida i la tolerància que serveixi per eradicar les conductes masclistes encara imperants a la societat".





A més, Càritas posa el focus en les dones que es veuen atrapades enmig de guerres com la d'Ucraïna que "empenyen les dones a una vulnerabilitat extrema en utilitzar-les com a arma de guerra o empènyer-les al desplaçament forçat".





TRENCAR AMB L'ACTE JUDICI NEGATIU





Per la seva banda, Creu Roja Espanyola ha llançat aquest any, amb motiu del Dia de la Dona, el lema 'Juga't menys, abraça't més' perquè les dones segueixin el seu camí d'apoderament i trenquin amb l'acte judici negatiu que segueix present a estructures socials, polítiques, econòmiques i fins i tot emocionals ”.





"Volem seguir treballant perquè les dones ens empoderem, no dubtem de la nostra vàlua i ajuntem forces, per finalment arribar a un objectiu sabent que ho hem aconseguit pels nostres mèrits propis. Som nosaltres les que portem la batuta", ha remarcat la secretària estatal i referent de feminismes a Creu Roja Joventut, Lucía Curtu.





Segons les investigacions de Creu Roja, al 44% de les llars, les dones assenyalen haver estat les que s'han encarregat de forma exclusiva de les tasques domèstiques i les cures durant la pandèmia. A més, l'ONG afegeix que les dones s'enfronten a un mercat laboral menys favorable, a les bretxes de gènere (menor accés, més precarietat, menors salaris) així com a la violència.





MENYS OPORTUNITATS AL MÓN RURAL





Per part seva, Acció contra la Fam ha volgut posar el focus en la desigualtat de gènere a l'hora d'accedir al mercat laboral, que "s'intensifica a l'entorn rural", on "els sectors amb més oportunitats laborals estan masculinitzats".





Segons les dades de la darrera enquesta realitzada a les persones participants dels programes d'Acció contra la Fam a les persones beneficiàries dels seus projectes d'acció social, el 64,6% dels homes cobra més de 1.000 euros al mes, davant del 43 ,9% de les dones .





Aquesta situació, segons adverteix, " s'agreuja encara més a l'entorn rural ", on " els sectors amb més oportunitats laborals --ramaderia, agricultura, indústria-- estan tradicionalment masculinitzats ". Altres de les "barreres" són una "més dificultat de conciliació i subrepresentació en llocs de presa de decisió".





Segons assenyala l'ONG, el 2021, 349 dones van trobar feina a l'entorn rural gràcies als projectes d'inclusió sociolaboral d'Acció contra la Fam. A més, es van crear 16 negocis nous a mans de dones de l'entorn rural que van participar en els seus itineraris d'emprenedoria.





Per la seva banda, Missions Salesianes amplia la mirada a l'àmbit internacional per advertir que més del 70% dels mil milions de persones que viuen amb menys d'un euro al dia al món són dones o que més de 580 milions de dones no saben llegir ni escriure.





LA POBRESA SEGUEIX SENT FEMENINA





“ Totes aquestes xifres ens parlen que la pobresa encara s'escriu amb 'a'. La pobresa segueix sent femenina ”, ha advertit la portaveu de Missions Salesianes, Ana Muñoz.





Amb motiu del Dia de la Dona, Missions Salesianes assenyala que "la clau és a l'educació" doncs una nena que va a l'escola, "a més d'adquirir coneixements, es casarà més tard, tindrà menys fills i viurà una maternitat més responsable, donarà millor atenció a les seves famílies, els seus fills i filles aniran a l'escola, coneixerà els seus drets, no permetrà que n'abusin i voldrà participar en la presa de decisions”.





"Un llapis i un quadern són el començament per reduir les desigualtats i la pobresa de les dones", afegeix la portaveu de Missions Salesianes.





Per donar suport a les activitats a favor de la dona i la igualtat de gènere, el Museu Missions Salesianes acull fins al proper 31 de març l'exposició fotogràfica 'Feminae. El món en femení', amb 33 imatges de dones de tot el món captades pel fotoperiodista Alfons Rodríguez.





Així mateix, amb motiu d'aquest dia, les ONG jesuïtes, Alboan, Entrecultures, el Servei Jesuïta a Migrants (SJM) Espanya i la Fundació Ellacuría, han presentat la iniciativa 'Dones en Marcha' posant el focus a les dones migrants i refugiades.





"En molts d'aquests fluxos migratoris es barregen persones refugiades, desplaçades climàtiques, les persones reconegudes com a migrants econòmiques, menors, víctimes de tràfic o en risc de ser-ho", ha assenyalat la tècnica d'incidència política d'Alboan, Sara Diego.





"LES DONES QUE MIGREM SOM DISCRIMINADES"





La col·laboradora de la Fundació Ellacuría Jenny Paula Tenorio , que va migrar des de Colòmbia, ha explicat el seu testimoni: “ Les dones que migrem som discriminades per la Llei d'Estrangeria o de Protecció Internacional, ja sigui per les traves per poder regularitzar la nostra situació administrativa, ja sigui perquè hem quedat fora del sistema de protecció internacional”.





A més, ha exposat que "la falta d'un permís de residència i de treball" les "exposa a treballar molts anys a l'economia submergida en condicions de més explotació laboral" i les "fa més vulnerables davant de les xarxes d'explotació sexual".





Davant d'aquesta situació, des d'Entreculturas demanen "normes i polítiques migratòries que considerin les desigualtats socials estructurals que afecten les nenes adolescents i dones en totes les fases: l'origen, el trànsit i l'acollida als països de destinació ".





També Mans Unides ha posat el focus en les dones empobrides del món, “ les més vulnerables i castigades per la desigualtat imperant al món, que condemna a la fam i la pobresa a milions de persones ”, una desigualtat que l'ONG de l'Església catòlica està denunciant amb la seva campanya 'La nostra indiferència els condemna a l'oblit'.





"Encara que les dones representen la meitat de la població mundial i, teòricament, tenen els mateixos drets i deures, i la mateixa dignitat que els homes, a cap lloc del món, ni tan sols en les societats més avançades, han aconseguit la desitjada igualtat" , ha assegurat María José Hernando, del departament d'Estudis de Mans Unides.





Per fer front a aquestes situacions discriminatòries, Mans Unides reivindica la igualtat de drets entre homes i dones i treballa per eradicar pràctiques ancestrals com el matrimoni forçat o l'ablació genital femenina.