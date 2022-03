Moncloa defensa l'Advocacia en no demandar davant el T. de Comptes a excàrrecs del Govern per acció exterior

Diu que correspon a la Generalitat reclamar els presumptes fons irregulars desviats a l'acció exterior /@EP





El Govern de Pedro Sánchez ha defensat la decisió de l'Advocacia de l'Estat de no presentar demanda davant el Tribunal de Comptes contra una trentena d'excàrrecs del Govern pel presumpte ús irregular de fons públics per a l'acció exterior de Catalunya . Ha subratllat que segons l'òrgan fiscalitzador els fons afectats són de la Generalitat i la indemnització per tant correspon al govern autonòmic: “No és possible la intervenció de cap altra administració”.





Així ha respost l'Executiu per escrit a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, i al portaveu nacional taronja, Edmundo Bal, que van preguntar si el Govern considerava "adequada" la decisió de l'Advocacia de l'Estat de retirar-se de la causa que es segueix al Tribunal de Comptes.

Des de Moncloa s'han emparat en la liquidació provisional emesa per la Delegada-Instructora i han insistit que "tots els fons afectats són de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa no es podria interposar la demanda per l'Advocat de l'Estat".





"Cal informar a les Seves Senyories que el Govern sí que considera adequada la decisió de l'Advocacia de l'Estat de retirar-se de la causa de reparació del defraudat al Tresor Públic ", ha assenyalat l'Executiu en la resposta recollida per Europa Press.





El Tribunal de Comptes reclama 5,4 milions d'euros a una trentena d'excàrrecs del Govern en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons per a la seva acció exterior a través de les anomenades 'ambaixades catalanes' i per al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com a Diplocat. A la llista hi figuren els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i diversos exconsellers.





L'equip de Sánchez ha explicat que el procediment de reintegrament per abast davant de l'òrgan fiscalitzador es tramita en dues fases: una prèvia de caràcter administratiu --anomenada actuacions prèvies-- i una altra posterior de naturalesa jurisdiccional.





Segons ha precisat, a la primera fase la intervenció de l'Advocat de l'Estat està prevista de manera expressa als articles 45.1 i 46.2 de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes, "amb independència de l'Administració titular dels fons afectats pels fets" . "Aquesta intervenció es justifica que, fins i tot la liquidació provisional, no es pot saber amb seguretat si hi pot haver fons de l'Estat afectats per les actuacions", ha assenyalat.





LA GENERALITAT, "EL SUBJECTE LEGITIMAT"



En el marc de la resposta parlamentària l'Executiu ha recordat que aquesta fase inicial conclou amb l'aixecament de l'acta de liquidació provisional, que suposa la conclusió del treball del Delegat-Instructor en relació amb la concreció dels fets i la determinació de la responsabilitat comptable dels presumptes responsables.





"En el suposat objecte de la pregunta, l'advocat de l'Estat va intervenir en els diferents tràmits que li van ser formulats, considerant que els fets podrien ser constitutius de responsabilitat comptable", ha indicat.





Per part seva, la segona fase --de procediment jurisdiccional de reintegrament per abast-- es pot iniciar mitjançant demanda. "El subjecte legitimat activament seria l'Administració titular dels fons afectats, el Ministeri Fiscal i el denunciant en cas que n'hi hagi", ha insistit el Govern.





Així, ha fet referència a la doctrina del Tribunal de Comptes que "limita" la legitimació activa per presentar la demanda a l'Administració pública titular del patrimoni perjudicat. " No és possible la intervenció de cap altra Administració que no sigui la titular dels fons afectats ", ha remarcat.





El Govern també ha citat la jurisprudència del Tribunal Suprem i ha explicat que la legitimació activa de l'Estat en el procediment penal es va reconèixer "amb independència que no es tingués un interès directe com a perjudicat" atès que, segons ha reiterat, "la titularitat final de la indemnització corresponia al patrimoni de la Generalitat de Catalunya”.