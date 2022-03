El viatge de Moscou cap a la guerra d'Ucraïna: de la construcció del món rus al fracàs del poder tou

@unsplash





La invasió d'Ucraïna per part de la Rússia de Vladimir Putin ha sorprès a molts. Tot i això, les ànsies expansionistes de Moscou han estat públiques des de fa ja més de dues dècades, i el camí que ha realitzat el Kremlin des que va caure el gegant soviètic, també. En aquest article intentarem explicar quina ha estat la ruta ideològica de la Federació de Rússia des de la caiguda de l'URSS per arribar fins a la invasió del veí eslau. Quins van ser els seus anhels i en què ho ha quedat tot.





Des de la caiguda de l' URSS, la Federació de Rússia ha intentat definir quin seria el seu futur. Per això, a mitjans de la dècada dels 90, alguns intel·lectuals russos, encapçalats per Petr Schedrovitsky i Gleb Pavlovsky, van crear el Russian Institute i van publicar el document: 'A Different One: Anthology of the New Russian Self-Awareness', dividit en tres seccions: Rússia com a objecte, Rússia com a subjecte i Rússia com a idea.





Pavlovsky va afirmar llavors: "Rússia continua sent una civilització particular, que domina les altres civilitzacions amb la seva complexitat concisa, permeabilitat i una poderosa capacitat oral i intel·lectual que atrau tots els éssers humans". L'objectiu principal d'aquests pensadors va ser trobar un grup d'idees i creences que generessin consens a tot el poble rus, per dissenyar el que es coneix com el Russkiy Mir (Mundo Rus, en espanyol). El principal problema d'aquest concepte va ser Rússia mateixa, un territori massa extens i divers on gairebé resulta impossible trobar un denominador comú.





El 1999, poc abans de l'arribada de Vladimir Putin al poder, es va fer un pas més en el concepte de "Món Rus". Un altre grup de pensadors va assenyalar que les fronteres dibuixades després de la dissolució de l'URSS no representaven aquest món. Van assegurar que un 50% de la cultura russa queda fora de les fronteres de la Federació a causa de les diàspores a l'època soviètica. A més, es calcula que des de finals del segle XIX i principis del XX, 30 milions de ciutadans russos van abandonar les seves terres a causa dels canvis històrics que van turmentar el país.





Segons les dades macro d'Expansión.com, el 2019 hi havia gairebé 11 milions de ciutadans russos vivint fora de les seves fronteres, principalment a Ucraïna, Kazakhstan i Alemanya. Són russos que van quedar fora dels límits de la Federació després del col·lapse de l'URSS. Representen el 7,15% de la població total. En aquest sentit, han passat ja dues dècades des que Moscou declarés quin eren els seus plans per a Kíev, i el món va mirar cap a una altra banda.





Seguint en la construcció del Món Rus, molt més ampli que les fronteres de la Federació, la paraula “compatriota” va adquirir una nova connotació. Ja no ho serien només els ciutadans de la Federació Russa, també havien de tenir en compte tots els que havien quedat fora de les fronteres del país després del col·lapse de la república soviètica. En aquest sentit, l'Estat rus es va convertir en un protector del benestar de tots els russos, dins o fora de les fronteres.





En els primers anys, aquesta visió del món rus no va tenir gran repercussió en l'escena internacional. Al principi la Federació només buscava protegir la seva òrbita d'influència en els països eslaus ( Bielorussa , Ucraïna , el Nord de Kazakhstan i Transnistria ) i definir-se com la pàtria de tots ells.





Amb Boris Ieltsin, l'anterior president de Rússia, no es va arribar a adoptar cap mesura governamental concreta per als compatriotes, però Vladimir Putin, només arribar al poder, va posar la caiguda demogràfica com el principal problema de Rússia, assenyalant que la podia portar a la seva pròpia extinció.





El 2001 el Govern va publicar l'informe "Concept on the Demographic Development of Russia 2001-2005". En aquest document es definien per primera vegada mesures per protegir els compatriotes. "La política de la Federació cap als compatriotes que viuen a l'estranger està orientada a adaptar-se al seu país adoptiu, a una conservació deliberada de la seva especificitat etnocultural, però també a la formació de mecanismes per a la migració legal i controlada a Rússia, i el assoliment d'un equilibri òptim entre tots dos processos".





Però el terme compatriota va anar adquirint un nou significat amb el temps. Segons Putin: "El compatriota no només és una categoria legal. Més important encara, no és una qüestió d'estatus o favoritisme. És principalment una qüestió d'elecció personal. De l'autoidentificació. Fins i tot diria, d'autoidentificació espiritual". És a dir, ja no eren compatriotes només els russos dins i fora de la Federació, sinó els que creguin en el concepte de Rússia . Així, el Kremlin va fugir definitivament del concepte ètnic o lingüístic per referir-se al “Món Rus” i de pas, li va atribuir un caràcter expansionista A partir d'aquell moment, la influència russa tindria un esperit més fluid capaç d'arribar a tothom.





DEMOCRÀCIA A LA RUSSA





D'altra banda, es va començar a dissenyar un nou concepte de democràcia a la russa, extrapolable a la resta del món i amb valors diferents dels de les democràcies Occidentals. Se la coneix com "la democràcia sobirana", o com afirma la BBC, una "democràcia controlada". El terme va ser creat per Vladislav Surkov, un dels homes a l'ombra de Putin.





Aquest tipus de democràcia es basa en tres pilars: el control dels mitjans, la creació d'una societat civil finançada pel poder que impedeixi el sorgiment d'una oposició i la competència dirigida, és a dir, fer creure al votant que és 100% lliure de triar l'opció política que vulgueu mentre es manipula la vostra opinió. Aquesta manera d'entendre la democràcia és el que explica que a Rússia no hi hagi cap alternança política.





EXTRAPOLAR EL MODEL RUS PER LES BONES





Amb el concepte de Món Rus dissenyat, l'únic que li quedava per fer a Moscou és extrapolar-ho a la resta del món. Joseph Nye, un professor nord-americà expert en geopolítica, va definir un nou concepte de poder el 1990: el poder tou. Es basa en la "capacitat dels Estats per influir en altres a través de la persuasió i el poder d'atracció". Aquest poder s'exerceix mitjançant la cultura, els valors polítics i la política exterior. No utilitza les eines de coerció conegudes dels poders militars i econòmics.





El 2000, amb l'arribada de Putin al poder, el Kremlin va ratificar la Doctrina de Seguretat Informativa on s'afirmava que un dels "interessos nacionals" del país és oferir informació a "l'opinió russa i internacional sobre la política d'Estat de la Federació Russa, la seva posició oficial als esdeveniments socials destacats de la vida russa i internacional". També han remarcat la necessitat "d'enfortir els mitjans de comunicació públics i ampliar la seva capacitat d'oferir informació veraç als ciutadans russos i estrangers".





Aquesta nova estratègia del Kremlin recorda com Joseph Nye va definir el poder tou, sustentat en dos pilars: la persuasió i el poder d'atracció. "La percepció del Kremlin que va ser derrotat al seu veïnat (en els primers anys del mil·lenni, els Estats Units va inaugurar bases militars a països de l'antiga URSS, envoltant Rússia) va tenir serioses repercussions i va revifar la voluntat de Moscou d'invertir a poder tou i creació d'imatges". Per primera vegada després de la creació de la Federació Russa, el Kremlin va entendre que la informació i la creació d'una imatge positiva davant del món era un interès prioritari per a la seva supervivència, tan important com la protecció militar.





Per aconseguir el seu objectiu, el Govern va invertir grans sumes de capital a finançar organitzacions i mitjans de comunicació que es dediquessin a difondre la visió russa del món:





- El 2004 es va crear el Club Valdai, un grup internacional d'experts i acadèmics que es reuneix una vegada a l'any per debatre sobre el paper de Rússia a l'agenda internacional.





- El 2005 va néixer Russia Today (actual RT ), un mitjà de comunicació estatal que es dedica a difondre la visió russa de l'escena internacional.





- El 2006 el Kremlin va contractar l'agència de relacions públiques Ketchum per millorar la imatge del país a Europa i EUA Van rebre 29,5 milions de dòlars més 32 milions més pagats a través de Gazprom entre 2006 i 2014. Van aconseguir que Putin fos declarat "Persona de l'any" el 2007 per la revista Times i la publicació d'una editorial al NYTimes sobre la guerra de Síria titulat "A plea for caution from Russia", favorable als interessos de Moscou.





- El 2007 el Kremlin va obrir l'Institut de la Démocratie et de la Coopération a París. Aquest institut es va dedicar a expandir la visió russa dels drets humans i la democràcia. Van difondre el concepte de “democràcia sobirana”.





- El 2007 es va iniciar el projecte Russia Beyond The Headlines (RBTH), un mitjà de comunicació que es dedica a distribuir notícies i anàlisi sobre Rússia als diaris més influents del món a través de suplements.





- El 2007 també es va inaugurar el Russian World Fund, “un projecte global en què Rússia està forjant una nova identitat, noves possibilitats de cooperació amb el món i nous incentius per al seu desenvolupament.





Tot i això, aquesta estratègia, basada a augmentar el poder de Moscou sense recórrer a tàctiques agressives, no va donar els resultats esperats.





UN MODEL EN CRISI





Als primers anys d'aquesta construcció mediàtica, el sistema de mitjans rus no va tenir una actitud agressiva a l'hora d'oferir informació. Un Estat, en tractar d'exercir el poder tou, busca que el món conegui "l'atractiu de la cultura, els ideals polítics i les polítiques", i en aquesta direcció van ser les energies del Kremlin, a crear un sistema de mitjans que vengués el atractiu de les seves tradicions al món. Mitjans com RT van néixer com una eina de promoció de la cultura i dels usos russos, amb una intenció merament divulgativa.





El problema va ser que els resultats no van ser els esperats. El poder tou no és tan eficaç a curt termini com el coercitiu, el poder dur - el que sí que està aplicant ara sobre Ucraïna. "El poder tou és més difícil de manejar, perquè molts dels seus recursos crucials són fora del control dels governs, i els seus efectes depenen en gran mesura de l'acceptació per part del públic receptor", va dir Joseph Nye quan ho va definir.





Tot i l'esforç del Govern rus per persuadir els seus veïns aplicant tècniques pròpies d'un poder suau, el viratge cap a Occident d'Ucraïna (2004), Geòrgia (2003) i el Kirguizistan (2005) durant les Revolucions de Colors va fer que els russos pensessin que havien perdut la partida contra els seus rivals. A més, els Estats Units van inaugurar dues bases militars en antigues Repúbliques Soviètiques d'Uzbekistan i Kirguizistan. Rússia cada cop es veia més envoltada pel seu principal enemic: l'OTAN.





L'estocada definitiva per al Kremlin va arribar amb les Primaveres Àrabs. Es van començar a preocupar seriosament per la seva posició mediàtica respecte a Occident i a témer el pitjor: que la pèrdua d'influència provoqués aixecaments fins i tot dins de les fronteres de la Federació. Segons Samuel Greene, director de l'Institut Rússia del King's College de Londres, "al Kremlin el preocupava que Rússia fos vulnerable a aquest tipus d'aixecaments interns; creia que Occident estava darrere seu i que era un problema que calia tractar amb serietat".





Si les Revolucions de Colors van alertar el Govern rus sobre les noves tècniques que feia servir Occident per debilitar la seva influència en alguns països, la Primavera Àrab els va fer creure que estaven sent derrotats. El 2012, poc abans de les eleccions presidencials, Putin publicava un article al diari Moskovskie Novosti on relacionava les Primaveres amb l'ús de les noves tecnologies d'informació: "La Primavera Àrab demostra clarament que l'opinió pública mundial actualment es forma per un ús actiu de les tecnologies d'informació i de les comunicacions. Podem afirmar que Internet, les xarxes socials, els telèfons mòbils, etc., s'han convertit, juntament amb la televisió, en una eina eficaç per a la política nacional i internacional", va assegurar Putin el 2012.





Entre el 2011 i el 2012 el Kremlin va començar a pensar en nous mètodes per poder competir amb Occident en el terreny mediàtic. Des de l'arribada de Putin al poder s'havia dibuixat una estratègia basada a persuadir, atreure, però no va donar els resultats esperats. De fet les revolucions en diferents punts del món mostraven que Rússia estava perdent influència progressivament, fins i tot entre els seus veïns. Per això, van decidir fer un pas més.





L'ARRIBADA DEL PODER AFILAT





'Sharp power' el poder esmolat, és un concepte de la política internacional que va néixer per descriure una nova forma d'exercir l'autoritat. És d'una barreja entre el 'poder tou' persuasiu i el 'poder dur' repressiu -és a dir, la guerra-. Es basa en l'ús d'estratègies de manipulació de l'opinió pública estrangera, així com d'iniciatives diplomàtiques amb un caire inusualment agressiu. Aquest concepte neix per descriure, principalment, l'estratègia que va adoptar el Kremlin els darrers anys.





El terme 'sharp power' va començar a tenir sentit quan Valeri Guerásimov, cap de l'Estat Major de les Forces Armades de Rússia, va utilitzar les paraules “guerra asimètrica” per definir una nova estratègia de defensa a la Federació: "Les regles de la guerra han canviat substancialment. Ha augmentat el rol dels mitjans no militars per assolir objectius polítics i estratègics i, en molts casos, la seva eficàcia ha superat amb escreix la força de les armes”, va dir el 2013.





El 2016, després de la revolució del Maidan, Gueràssimov va anar un pas més enllà parlant de la importància específica d'Internet per desestabilitzar l'oponent: "En aquest context adquireix una importància especial una actuació massiva i intencionada, orientada a exercir influència sobre la consciència dels ciutadans (...) a través d'Internet Els recursos informatius s'han convertit en una de les armes més eficaces, la seva àmplia utilització permet en el termini d'uns quants dies desestabilitzar la situació d'un país des del seu interior. asimètrics més eficaços consisteixen a falsificar els fets i obstaculitzar la feina dels mitjans de comunicació. Els seus resultats poden ser comparables a un ús massiu de guerres i tropes", va afirmar.





En el mateix sentit, el ministre de Defensa, Serguei Shoigú, ha assegurat que "avui hem d'admetre que una paraula, una càmera, una imatge, Internet o la informació en general s'han convertit en armes, en un nou element de les Forces Armades.





El concepte de “democràcia sobirana” encunyat per Vladislav Surkov va ajudar que es pogués dissenyar aquesta política exterior mediàtica, i és que no era més que una extensió del que ja havien fet dins de les seves fronteres, i havia funcionat. Putin no té competència ni oposició dins del país, és un líder hegemònic.







L'ARRIBADA DEL PODER DUR





Aquesta estratègia del Kremlin va ser més efectiva i va arribar a desestabilitzar l'opinió pública d'alguns països a través de la difusió massiva de bulls. Des d'acusacions d'homosexualitat contra Emmanuel Macrón per desestabilitzar la seva campanya electoral a teories de la conspiració com a reportatges sobre extraterrestres o la falsa mort de Hitler, que asseguren que se'n va anar a viure a les Canàries. Mitjans com Sputnik o RT recorren qualsevol tipus de material que pugui desestabilitzar Occident, i el difonen.





Aquesta manera de fer política, agressiva i molt llunyana al poder persuasiu que van voler projectar a principis de segle, ha estat probablement el pas previ que ha portat Moscou a canviar i envair una democràcia sobirana. Moscou ha activat la balança del poder dur, el militar.





Rússia va perdre la batalla de la imatge i no va poder dominar el món per les bones com els nord-americans a través de Hollywood –un dels exemples més clars de poder tou–. Per això ha emprès un camí totalment diferent, amb estratègies de política internacional que ja no seran agradables per als veïns.