Salazar i Franco, dos personatges plens d'ambigüitats que es van respectar però no van arribar a ser bons amics

L'esdevenir polític de la península ibèrica durant bona part del segle XX va estar determinat per dos autòcrates que van coincidir en el temps, però van ser antitètics: Antonio Salazar, president del Consell de Ministres de Portugal i Francisco Franco, cap de l'Estat Espanyol . Sobre aquest darrer disposem d'una informació exhaustiva, perquè són molts els llibres que s'han publicat, però en canvi els espanyols ho desconeixem gairebé tot de la persona que va governar el nostre país veí durant 40 anys, quatre mesos i 28 dies, fita en què va guanyar el generalíssim.









Però qui va ser l'autòcrata lusità, que a Espanya coneixem com a Oliveira Salazar? Ho explica el periodista Mario Ferrari a “La increïble història d'Antonio Salazar, el dictador que va morir dues vegades” (Debat), un títol que vaig venir molt a propòsit de la surrealista situació que es va produir quan el longeu president del Consell va patir un accident vascular que va fer témer per la seva idoneïtat psíquica per continuar governant . La classe política portuguesa, en connivència amb el president de la República, Américo Tomás, van decidir exonerar-lo del càrrec, però sense atrevir-lo a dir-ho a l'interessat, que va recuperar en alguna mesura durant cert temps les seves capacitats intel·lectives. Havent-lo substituït en el càrrec Marcelo Caetano, es va haver de muntar una pantomima perquè Salazar cregués que seguia governant, a l'extrem d'organitzar-li audiències, despatxos amb ministres que ja no ho eren i fins i tot una edició especial del Diari de Notícies de Lisboa que seguia citant-lo com a president del Consell. Una ficció teatral que va acabar sent descoberta pel diari francès “L'Aurore” amb el consegüent escàndol internacional.





Ferrari descriu un personatge sorgit del Portugal profund (havia nascut a Vimieiro, en un “Portugal provincià, catòlic, boirós i esquerp”), que va passar pel seminari, va viure la inestabilitat política que va seguir a la desaparició de la monarquia i va debutar en política en els grups catòlics, havent entrat al parlament el 1921 i assumint a contracor el 1928 el nomenament de ministre de Finances (“va acceptar com si fos un sacrifici”), però que des de llavors ja no va abandonar el poder. Va ser un home culte (professor de la Universitat de Coimbra, deia que no necessitava llibres perquè “els tinc al cap, no necessito tenir-los als prestatges”) i “feia gala d'un coneixement inusitat dels llocs i de les persones”, malgrat a no haver viatjat mai fora de Portugal (excepte a Espanya) i ni tan sols a les colònies. Era metòdic i de costums fixos, “no feia mai més de vint passos, ni deia més de vint paraules”, “visc, però absent, distant i fred, que avorria el poder de les multituds”, més misantrop que misogin (se li van atribuir amoris amb algunes dones, però es dubta que arribés a estar casat, encara que va tenir sempre una dona al seu costat, la governanta Dona María) i va fer gala d'una indiscutible austeritat de vida (al palau de Sao Bento les despeses de la planta baixa, que era la zona oficial, els pagava l'Estat i els del primer pis, on vivia, els satisfeia de peculi) a l'extrem que va morir pobre.





Salazar es va convertir en l'estrateg d'un pragmatisme tàctic i realista de clar matís nacionalista i sobiranista”. Creador de l'Estat novo, la seva va ser una «revolució nacional» de façana, que no va canviar la mentalitat de la gent, ni va portar a la modernització i es va limitar a estabilitzar el poder lliurant-lo a les mateixes persones durant gairebé mig segle. , per la qual cosa va acabar convertint-se en “un sistema híbrid entre corporativisme, estatisme i liberalisme econòmic” amb alguns tocs del feixisme italià, una “barreja d'autarquia, autoritarisme i sobrietat. “Va dedicar tota la vida a consolidar el seu poder” el que el va portar a la persecució de qualsevol dissidència, per a la qual cosa es va valer d'una policia política, la PVDE/PIDE, que utilitzava la detenció arbitrària, la tortura, l'empresonament i el desterrament (va ser famós el camp de concentració de Tarrafal a Cap Verd) i que no va dubtar a arribar a l'assassinat (cas d'Humberto Delgado, ultimat amb la seva secretària a Badajoz).





Conscient de “la fragilitat del militar portuguès, la vulnerabilitat de l'imperi colonial i la manca d'afanys expansionistes o irredentistes” va practicar una política prudent durant la segona guerra mundial i “va teixir una estratègia comuna amb Franco gràcies a la mediació del seu germà Nicolau”. Amb el cap de l'Estat espanyol es va trobar set vegades, però Ferrari opina que “eren dos personatges plens d'ambigüitats, que es van respectar, encara que mai no van arribar a ser bons amics, ni van donar mostres de simpatia mútua”. Sembla que el cabdill s'entenia millor amb els successius president de la República, que van ser sempre militars (Carmona, Craveiro Lopes, Tomas).





El polític que va saber mantenir el seu país al marge de la contesa mundial va quedar atrapat després en un gran nombre de guerres colonials que van enfonsar l'economia, van arruïnar la joventut i fet i fet van acabar per provocar la caiguda del règim quan ell ja havia mort. Cosa que, en vida seva, no van aconseguir ni els cops d'Estat (Marineiros, Botelho Moniz), ni els tres atemptats que va patir “La seva Eternitat”, com li va anomenar irònicament el papa Pau VI.





Una única reserva a l'obra de Ferrari: en referir-se a la tasca humanitària desenvolupada per Sousa Mendes, cònsol portuguès a Bordeus, a favor dels jueus, la compara amb la de Perlasca a Budapest, quan el veritable protagonista d'aquesta última acció va ser el diplomàtic espanyol Sanz Briz i l'italià únicament el col·laborador i continuador.