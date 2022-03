Natalia Bayona (OMT): "A les altes esferes ser dona no et fa la feina més difícil però sí que et fa sentir sola"

Natalia Bayona és la primera dona que ha ocupat el càrrec de Directora del Departament d'Innovació, Educació i Inversions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), una agència especialitzada de Nacions Unides "per a la promoció d'un turisme universalment responsable, sostenible i accessible".





Baiona té àmplia experiència en política, gerència de destins i negocis i ha introduït l'emprenedoria i l'educació com a factors essencials per al turisme i el desenvolupament. A més, ha posicionat l'OMT com a referent d'innovació al sistema de Nacions Unides. També s'ha encarregat del desenvolupament de 9 UNWTO Startup Competitions i 8 Innovation Challenges, que han reunit una suma de 70 milions de dòlars en ajudes a emprenedors i pilots per millorar la seguretat dels viatges.





A més, ha dissenyat fòrums d'innovació, ha creat el Comitè Tècnic de l'OMT per a l'Educació Online a Turisme i ha obert l'àrea de Cooperació Multilateral d'Inversions en turisme. I des de Catalunyapress hem parlat amb ella perquè ens mostri el seu punt de vista sobre el paper de la dona als alts càrrecs directius i, especialment, al seu sector.





Natalia Bayona, Directora del Departament d'Innovació, Educació i Inversions de l'Organització Mundial del Turisme /@Natalia Bayona







Pregunta: És la primera directora d'innovació de l'Organització Mundial de Turisme. Què va suposar per a vostè assumir aquest càrrec?



Resposta: En el turisme, el rol de la dona és clau, atès que el turisme és el gran ocupador de dones al món. Quan vaig assumir desenvolupar el primer departament d'innovació em va omplir d'orgull, d'una banda, però també de responsabilitat. Desenvolupar una nova agenda sempre s'ha de fer vinculant les dones i els joves. Avui, després de 4 anys, quan veiem els resultats d'aquesta agenda d'innovació, podem dir que hem aconseguit tenir un ecosistema global d'innovació i emprenedoria. De les 10 mil start-ups que han aplicat a totes les competicions, més del 35% estan sent liderades o fundades per una dona. S'hi veu l'impacte. En efectes d'equitat de gènere, de qualitat, en el rol de la tecnologia i la innovació és on les dones han arribat a rangs de direcció i de direcció agregat de manera més ràpida. Els resultats obtinguts al turisme, sens dubte, són resultats que altres sectors de l'economia voldrien tenir.







Personalment, ha trobat dificultats per ser dona a l'hora d'exercir la seva tasca?

No, més que una dificultat és una sorpresa. Quan dirigeixes i ets dona i jove, com és el meu cas, no hi ha dificultat per ser dona. Però sí que veus que trobar dones en innovació, educació i inversió, que és el que jo em dedico, continua sent tot un repte. Et podria dir que no té dificultat, però si es veu una certa desigualtat quan tens la possibilitat d'anar a les altes esferes, quant a temes d'inversió, i també a les trobades polítiques per poder promoure l'educació. Sempre estàs molt envoltada d'homes, cosa que no et fa difícil la feina, però sí que fa que et sentis més sola en aquest viatge i en la teva funció.





Ha intentat d'alguna manera introduir dins del seu sector una visió feminista?

És clar que sí, en diverses coses. El primer, com a responsable de la innovació, sento una responsabilitat molt gran. En algunes universitats sóc mentora de dones 'startuperes' que estan intentant crear tot el que té a veure amb noves tecnologies en turisme. Faig aliances i grups d'interès on se li dóna molt poder a l'empoderament femení.





Sens dubte, a l'OMT el que fem, i jo també personalment, és tractar que tots els fòrums que desenvolupem a l'interior, quan parlem d'innovació, educació i inversió, tinguin sempre presència de dones d'èxit per poder enfortir això.





També col·laboro molt amb organitzacions, com Women in Bussines o Women in Turism, i amb això bàsicament el que intento fer és portar la meva veu i compartir les meves experiències, poder ser mentora de joves dones que estan enrere per tractar de ser una inspiració per al seu desenvolupament professional quan de turisme es tracta. Aquest any farem una competició de start-ups en què tindrem un apartat per a l'empoderament femení, per enfortir-lo.





Per acabar. Fa quatre anys que és al càrrec de directora del departament d'innovació. Durant aquest temps, ha vist avenços quant a la presència de la dona en càrrecs directius, quant al fet d'igualar els salaris etcètera?

Sí, és clar que sí. Primer que tot, una de les grans coses que diria jo, és l'exemple que fa el secretari general per a tot allò que té a veure amb l'equitat de gènere dins dels diferents nomenaments que fa. És la primera vegada que tenim una directora executiva de l'OMT que és dona després de 25 anys, també hi ha la directora d'Europa, la directora d'Innovació. Crec que hi ha més directores que directors i això és un supermissatge.





També ho veig a les segones generacions, també al model tradicional del turisme. Ja comença a mostrar canvis i això es pot veure al fet que més del 27% dels ministres i ministres són dones. És un percentatge encara baix, queda molt per arribar al 50%, però puja i en altres sectors és un 15% més o menys.





D'altra banda, s'empodera la dona a l'hostaleria, la restauració o l'organització d'esdeveniments. Les segones i terceres generacions tenen dones com SEO, a les juntes directives, dirigint. Veig molt el canvi. A països com l'Orient Mitjà, que s'obre cada vegada més al turisme, cosa que implica acceptar les llibertats. A l'Aràbia Saudita poden conduir les dones. Aquests petits passos són grans passos en llibertats. A Amèrica Llatina hi ha varietat ministerial. A Colòmbia, la meitat de les ministres són dones. Hi ha una dona vicepresidenta. També a Hondures. Sí que s'estan donant els canvis, depenent de la regió més ràpid o menys, però sí.