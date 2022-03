El 73% de les mèdiques ha patit masclisme per part de pacients, apunta Metges de Catalunya

El 73% de les mèdiques catalanes han patit situacions de masclisme /@EP







El 73% de les mèdiques catalanes han patit situacions de masclisme per part de pacients, segons un estudi del sindicat Metges de Catalunya (MC) en què han participat 685 facultatives.





En un comunicat aquest dilluns han detallat que les conductes fan referència al llenguatge sexista usat pels usuaris i a la diferència de valor i reconeixement que atribueixen al metge en funció de si és home o dona.





Així, el 65% de les enquestades considera que la credibilitat i l'autoritat que se'ls atorga és inferior que als seus companys homes. D'altra banda, el 41% de les metgesses ha afirmat que ha patit actituds masclistes per part dels companys i superiors jeràrquics, el 56% sent que el fet de ser dona limita les seves possibilitats de promoció laboral i el 53% diu que els càrrecs de responsabilitat del seu hospital els ocupen homes.





A l' Institut Català de la Salut (ICS), amb un 75% de la plantilla formada per dones, el 30% se situa en llocs de comandament , segons dades del pla d'igualtat de l'empresa pública esmentades per MC, que també ha apuntat una bretxa salarial de l'11%.





El 74% de les facultatives creu que la maternitat ha afectat el progrés de la seva carrera professional, el 67% que no té facilitats per a la conciliació i el 70% de les persones que van demanar excedències, permisos o reduccions de jornada per tenir cura de menors o dependents van ser dones.





Per tot això, MC ha demanat que la Conselleria de Salut de la Generalitat apliqui "polítiques efectives i no retòriques d'igualtat" amb urgència.