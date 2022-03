Les feministes marxen el Dia de la Dona, encara que amb mobilitzacions separades a algunes ciutats d'Espanya

Aquest dimarts, com cada 8 de març, es commemora el Dia de la Dona. Una jornada en què totes les persones feministes uneixen les seves forces i visibilitzen les desigualtats de gènere que hi ha al llarg de l'any per intentar posar-les fi. També a la violència de gènere, que segueix deixant milions de víctimes a tot el planeta.





L'efemèride va ser declarada per les Nacions Unides l'any 1975 i tan sols dos anys més tard va esdevenir el Dia Internacional de la Dona i la Pau Internacional. Any rere any, des de l'ONU escullen un lema diferent. En aquesta ocasió, han triat “Igualtat de gènere avui per a un demà sostenible”, ja que assenyalen que informacions recents permeten entendre que existeix una relació innegable entre gènere, equitat social i canvi climàtic. Per tant, creuen que sense igualtat de gènere, el futur també es veurà afectat en aquest sentit: no tindrem un món sostenible ni tampoc equitatiu.





Per reivindicar això, i com dèiem les desigualtats que viuen les dones dia a dia, així com la violència masclista, el moviment feminista ha convocat mobilitzacions multitudinàries a tot Espanya aquest dimarts, encara que en algunes ciutats l'anomenat bloc abolicionista s'ha desvinculat de les manifestacions oficials i n'ha convocat altres pel seu compte.





Una dona aixeca les mans a la Puerta del Sol, Madrid /@EP







BARCELONA, ENTRE LES MÉS MULTITUDINÀRIES; MADRID, DOBLE MANIFESTACIÓ





Una de les manifestacions més multitudinàries cada any és la de Barcelona. En aquest cas està prevista el 8M per a les 18.00 hores a la Plaça de la Universitat. L'Assemblea 8M, la que reuneix la majoria d'associacions de la comunitat, també ha convocat mobilitzacions a Lleida (a les 18.00 hores a la Plaça Ricard Vinyas), a Girona (18.00 hores a la Plaça Un d'Octubre) i a Tarragona (a les 19.00 hores a la Plaça Imperial Tarraco).





Pel que fa a Madrid, aquest serà un dels llocs on es produeixi la doble manifestació. Allà, la Comissió 8M, que fa anys que organitza les mobilitzacions en aquest dia, començarà la seva marxa a les 19.00 hores, amb un itinerari que començarà a Atocha i acabarà a la plaça de Colón, on es llegirà un manifest.





Segons ha explicat l'organització, s'espera la participació d'unes 30.000 persones , una xifra molt inferior a les 350.000 persones que es van registrar abans de la pandèmia (2019). Una de les veueres d'aquesta entitat, Patricia Aranguren, ha explicat que el Covid-19 ha passat "molta factura" a aquests esdeveniments , a més del "dolor físic i psicològic" que s'ha viscut els darrers anys.





A parer seu, encara hi ha gent que "té por" després de la crisi sanitària, però des de la Comissió 8M esperen que "a poc a poc" es pugui recuperar el "múscul" d'anys anteriors a la pandèmia. L'assistència a aquesta marxa, que porta com a lema 'Drets per a totes, cada dia', també es veurà afectada per la manifestació convocada pel Moviment Feminista de Madrid , també a les 19.00 hores. Si escau, el recorregut parteix de la Gran Via, a la seva confluència amb el carrer Alcalá, i acabarà a la Plaça d'Espanya.





En aquest cas, l'organització espera la presència d'unes 3.000 persones defensores de l'agenda feminista, segons han explicat fonts properes a l'organització a Europa Press, és a dir, a favor de l'abolició de la prostitució i la pornografia; en contra de les lleis “generistes”; i la prohibició de l'explotació sexual dels ventres de lloguer.







PRESÈNCIA POLÍTICA





Els partits que sustenten el Govern tindran representació a la manifestació de la Comissió 8M. Mentre fonts d'Unidas Podemos parlen de l'assistència de la seva cúpula, els socialistes només han avançat que estaran presents a la marxa multitudinària.





Tot i això, la presidenta de la Comissió d'Igualtat i exvicepresidenta del Govern, la socialista Carmen Calvo, ha assegurat en una entrevista aquest cap de setmana que "el feminisme de veritat" se situa després de la pancarta del bloc abolicionista.





Per la seva banda, el PP ha confirmat que el partit participarà en les manifestacions que se celebrin a tot Espanya, alhora que promourà la seva pròpia declaració la idea de la qual força serà la de "dones lliures".





També Ciutadans ha confirmat que participarà com, segons han explicat, ho han fet "sempre" i ho faran quan sigui reivindique "la llibertat i la igualtat". "Creiem que la igualtat entre homes i dones i contra la violència masclista és una batalla en què no sobra ningú, en què totes les mans són poques i en què hem de col·laborar, units, homes i dones", ha explicat el partit a Europa Press.





DIFERENTS FORMATS A TOTA ESPANYA







Així, per exemple, Galícia ha convocat de manera més local i comarcal sota el lema 'Ni esclaves, ni heroïnes. Dones amb drets'. Destaquen la convocatòria de Corunya, que tindrà lloc a les 20.00 hores des de l'Obelisc; o la de Pontevedra, a la mateixa hora, des de la Plaça de l'Hospital Provincial.





A Castella i Lleó , per exemple, es veuran marxes com a Zamora (20.30), Salamanca (19.00), Valladolid (20.00), Sòria (19.00) o Àvila (19.00), mentre que a Lleó se celebrarà una concentració a la plaça de la catedral que està prevista entre les 12.00 i les 18.30 hores.





A Saragossa , per la seva banda, la manifestació començarà a les 19.00 a la Plaça del Paradís i és l'única convocatòria que fa referència a la invasió russa a Ucraïna. Així, al seu cartell, dissenyat per l'artista Eva Cortés, es poden llegir lemes com 'Vivas, unidas y organizadas', 'És, serà i seguirà sent llei', 'La plomofòbia ens mata' o 'Jo et crec germana', però també s'hi inclou 'I una altra vegada... No a la guerra'.





Mentrestant, a Sevilla , el moviment feminista es manifestarà a partir de les 18.00 a Torre Pelli i fins al Palau de San Telmo i mitja hora més tard estan convocades les feministes de Granada, que aniran des de Triomf fins al Passeig de Saló. També a les 18.30 hores es concentraran per celebrar el 8M les feministes de Cadis a la Plaça d'Asdrúbal. A més, a Còrdova la convocatòria és a les 17.30 a la Plaça de Sant Ildefons.





A Castella-la Manxa la primera marxa convocada per al Dia de la Dona és la d'Albacete, a les 18.00 hores al Molino Fira a Altozano. El segueix la de Toledo a les 19.00 hores, des de La Vega a Zocodover, sota el lema 'Totes les dones. Tots els Drets', mentre que a Ciudad Real i Guadalajara, les mobilitzacions estan previstes per a les 20.00 hores, des del Parc Gasset i la Plaça de Santo Domingo, respectivament.





'Som imparables. Sempre necessàries' és el lema de la convocatòria del 8M a Santander , a les 19.00 hores a Puertochico; i 'Foc al sistema que ens oprimeix, el moviment feminista, la nostra flama' el del moviment feminista de Navarra, que farà les seves reivindicacions a les 20.00 hores des de Antoniutti.





Per la seva banda, el Moviment Feminista a Euskadi ha convocat manifestacions a les tres capitals contra el sistema que "ofega" les dones. Les mobilitzacions partiran a les 18.30 hores des del túnel de l'Antic a Sant Sebastià-Donostia, a les 19.00 des de Sant Antolín a Vitòria-Gasteiz i a les 19.30 des del Sagrat Cor a Bilbao-Bilbo.





Finalment, el 8M també estan cridades a participar les feministes a les 18.30 a la Plaça Amèrica de Càceres i a l'Avinguda Huelva de Badajoz ; a les 19.00 hores a la Plaça de Fuensanta de Múrcia ; a les 18.15 al Carrer Xàtiva de València ; a les 19.00 al Passeig de Soto d' Alacant i a les 19.00 hores a la Plaça de les Aules de Castelló .