El feminisme i la salut de les dones

Per a la medicina, històricament androcèntrica, les dones hem estat sempre en un segon pla. Les malalties i els seus tractaments s'han estudiat en els homes i s'han extrapolat aquestes dades a les dones, sense tenir en compte les diferències genètiques, hormonals, anatòmiques i fisiològiques entre ambdós sexes, que fan que ens afectin més algunes malalties que d'altres i fins i tot les mateixes de diferent manera.





Per posar un exemple, les malalties immunològiques i reumatològiques afecten més les dones i les infeccioses són més letals en els homes (ho hem vist recentment amb el COVID).





Un altre exemple és l'infart al miocardi, que es presenta de manera molt diferent en tots dos sexes. Això moltes vegades és passat per alt, ja que tradicionalment es descriu per al seu estudi el dolor toràcic d'origen cardíac en homes com el normal (opressiu i a la regió precordial), mentre que allò que se surt d'aquesta norma se'l denomina dolor toràcic “atípic” (molèsties, ardor, en regió abdominal, mandibular, etc.). Lamentablement, en ser aquestes les maneres de presentació més habituals en les dones, molts casos d'infart al miocardi en les mateixes són infradiagnosticats i per tant, no són tractats a temps, amb les conseqüents seqüeles i mortalitat més elevada en el sexe femení per aquesta patologia degut a un tractament tardà.





Una persona sent tractada per un infart /@EP





Aspectes que afecten específicament les dones des del punt de vista psicosocial, com ara la violència masclista, els abusos sexuals o la sobrecàrrega de les cures, no són presos en compte pels professionals de la salut a l'hora d'avaluar una dona que ha estat sotmesa a ells. Calen més estudis en aquest camp.





Els estudis científics es fan també majoritàriament en homes . Estan absents les dones a les cohorts de recerca de les principals malalties. És en ells també els que es proven els fàrmacs i els seus efectes. Això ha fet que en molts casos les dones rebin dosis inadequades per a la seva fisiologia i presentin efectes secundaris que no es tenen en compte. Ho hem vist darrerament amb les vacunes per al COVID i la manera com afecten el cicle menstrual, efecte advers que no s'havia previst.





Els mètodes diagnòstics i tractaments específics per a patologies exclusives del sexe femení en molts casos estan desactualitzats. Malalties com ara l'endometriosi o la síndrome d'ovari poliquístic no s'investiguen rigorosament i es diagnostiquen tardanament malgrat que afecten una gran quantitat de dones. Fins i tot d'un òrgan de la nostra anatomia com és el clítoris, s'ha fet una descripció detallada molt recentment i encara no apareix a la majoria de tractats d'anatomia humana.





Les dones som sotmeses moltes vegades a procediments mèdics en què es menysprea el nostre dolor. Des d'una cosa tan rutinaria com una mamografia, fins a cirurgies ginecològiques sense cap tipus d'analgèsia o anestèsia, en el que podria qualificar-se, sens dubte, com un acte de violència mèdica.





El dolor i altres símptomes en dones són atribuïts per molts professionals de la medicina a problemes psicològics, amb la qual cosa no es diagnostiquen adequadament i es tracten amb psicofàrmacs innecessaris, que no resolen el problema i retarden el tractament adequat. A més a més de sumar una altra càrrega negativa, tant pel diagnòstic errat d'un trastorn mental com pels efectes de la medicació. El 85% dels psicofàrmacs s'administren a dones.





Menció a part mereix la violència obstètrica, la mateixa que els òrgans oficials a Espanya insisteixen a negar, ocultant una realitat que requereix mesures urgents per evitar que segueixi afectant les mares i les criatures, amb les seqüeles corresponents. Des de la infantilització, la limitació d'autonomia, la manca d'informació i el consentiment sobre els procediments realitzats, l'intervencionisme i la medicalització excessius i improcedents, etc., la llista d'accions dels professionals que podríem qualificar com a violència obstètrica és lamentablement molt extensa.





A aquest panorama, injustificable en ple segle XXI, se suma ara l'intent de censurar (una vegada més) la nostra anatomia i fisiologia dins la medicina, amb l'excusa d'una inclusió inclosa i el temor a l'acusació de “transfòbia”. Processos com ara la menstruació, l'embaràs i el part, òrgans com l'úter, els ovaris, la vulva o el fins fa poc innombrable clítoris, es pretenen deslligar de la paraula “dona”, que ens defineix. S'estan censurant i eliminant de les xarxes socials fòrums de discussió on es parla de malalties com l'endometriosi o l'ovari poliquístic. Tot això suposa un retrocés en un camp on encara no s'ha avançat prou com ho és el de la salut de les dones.





Aquestes són només algunes de les raons per les quals, avui dia, es fa indispensable una visió feminista aplicada al camp de la salut i la ciència mèdica al nostre país.