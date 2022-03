Feijóo abandonarà la Xunta i farà el salt definitiu a Gènova al maig

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo /@EP





Encara que l'actual president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, considera que seria possible compatibilitzar el seu treball al govern gallec amb què hauria de desenvolupar al Govern central, perquè el que és bo per a un hauria de ser bo per a l'altre, està decidit a deixar la Xunta per dedicar-se en exclusiva a la seva tasca a Gènova .





Feijóo no ho tindria fàcil per viatjar constantment entre Galícia i Madrid i, a més, María Dolores de Cospedal, l'exsecretaria general del PP, va ser durament criticada quan va compatibilitzar el càrrec amb el de la presidència de Castella-la Manxa. Així doncs, el president de la Xunta no vol dedicar més temps del necessari a aquest model, però vol respectar “els procediments” .





En aquesta línia, ha volgut recordar que de moment és “ precandidat ” i vol anar pas a pas. Per això, comptant que pràcticament amb total seguretat serà l'escollit per liderar el PP d'Espanya, fonts properes a Feijóo expliquen a El Confidencial Digital que Feijóo abandonarà la Xunta al maig per desembarcar a Gènova abans de l'estiu.







En una entrevista a Cadena Cope recollida per Europapress, el president de la Xunta explicava el camí a seguir: “Faré una campanya, recorreré totes les comunitats autònomes i parlaré amb els meus companys”, ha explicat, per assenyalar que a la seva campanya explicarà les raons per les que fa el pas per liderar el partit i traslladarà el seu projecte.



Durant l'entrevista, Feijóo va insistir a "respectar els procediments" i, per tant, va tornar a emplaçar després de conclave popular de Sevilla per "parlar" del relleu tant al capdavant del Govern autonòmic com al PPdeG .







Però la veritat és que sembla que ja té unes dates establertes. Com dèiem, és gairebé segur que sortirà elegit al congrés de Sevilla dels dies 1 i 2 d'abril. Pel que sembla, compaginarà tots dos càrrecs durant aproximadament un mes i després, al maig, deixarà la Xunta i es traslladarà definitivament a la seu de Gènova.





Segons ECD, l'elecció d'aquesta data no és atzar, sinó que s'ha triat perquè Feijóo vol tenir com a molt tard al setembre els candidats a les eleccions municipals, que se celebraran el maig del 2023.