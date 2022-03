Guerra a Ucraïna i Dia de la Dona, els temes del Ple d'aquest dimarts a què no assistiran ni Sánchez ni Albares

El president del Govern, Pedro Sánchez /@EP





La guerra a Ucraïna i les seves derivades econòmiques acapararan la sessió de control al Govern que es produirà aquest dimarts a la tarda al Senat, en què no hi seran presents ni el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ni el ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, José Manuel Albares, que tenen programat un viatge a Letònia i Mèxic, respectivament.





En concret, tant el PP com Vox i el PNB qüestionen directament l'Executiu sobre la guerra a Ucraïna, mentre que hi ha altres preguntes que van dirigides al Govern sobre les mesures econòmiques a Espanya per pal·liar els efectes de la invasió russa a Ucraïna.





Així, els populars demanaran explicacions al Govern sobre la posició del Ministeri de Defensa després dels últims esdeveniments de la invasió a Ucraïna, mentre que Vox preguntarà "com pensa el Govern donar suport a Ucraïna tenint partidaris de Vladímir Putin i membres del Grup de Pobla" dins del seu propi Executiu”.





El PNB, per part seva, vol saber la valoració del Govern sobre la posició política del Marroc a l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la resolució relativa a la invasió de Rússia a Ucraïna.





8M





A més de la guerra a Ucraïna, el Dia de la Dona, que precisament se celebra aquest dimarts 8 de març, tindrà també el seu protagonisme en aquesta sessió plenària del Senat.





Així, la intenció de la Cambra Alta és que s'abordi aquest mateix dimarts la proposició de llei de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere, per fer precisament coincidir el seu debat amb el 8 de març.





També a la sessió de control, el Dia de la Dona protagonitzarà alguna pregunta relacionada amb la bretxa de gènere o les nenes a la ciència, totes dues registrades pel Grup Socialista.





En qualsevol cas, a més dels temes esmentats anteriorment, els grups han enregistrat preguntes que tenen a veure amb les entitats locals (Junts); la indústria a Andalusia (Adelante Andalusia); el servei de Renfe a la Comunitat Valenciana (PP); Covid persistent (Bildu); Reglament de Costes (PP); l'IRPF (Cs); la política fiscal (ERC) o les dades de criminalitat (PSOE).