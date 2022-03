Un policia fora de servei impedeix l'assalt a una dona en un portal de Barcelona

Policia Nacional /@EP





Un policia nacional que estava fora de servei va impedir l' assalt d' un home a una dona de 80 anys al portal de la seva vivenda al barri del Clot de Barcelona aquest febrer.





Segons explica la Policia Nacional un comunicat aquest dimarts, l'agent va observar com el presumpte assaltant atacava la dona per robar-li les arracades i una polsera, i va anar a socórrer-la, va immobilitzar l'agressor i va donar avís a emergències.





El presumpte assaltant, que ja tenia antecedents policials i judicials per fets similars, va ser detingut com a autor de presumpte robatori amb violència i intimidació, lesions i atemptat a agent de l'autoritat, ja que es va resistir i forcejar amb el policia, provocant ferides per les que va haver de rebre assistència mèdica.