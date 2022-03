Putin assegura que no hi ha ni hi haurà reclutes o reservistes en territori ucraïnès

El president rus, Vladímir Putin /@EP





El president de Rússia, Vladímir Putin, ha assegurat que no hi ha reclutes ni reservistes en territori ucraïnès i ha descartat convocar aquestes categories, ja que els militars mobilitzats són "professionals" amb experiència.





"M'agradaria emfatitzar que els reclutes no participen ni participaran en les hostilitats, i no hi haurà cridades addicionals de reservistes de la reserva", ha assegurat el mandatari rus en un comunicat emès pel Kremlin aquest dimarts, Dia Internacional de la Dona.





En aquest sentit, ha assegurat que "les tasques assignades en l'operació militar especial tan sols les resolen militars professionals". "Confio que garantiran de manera confiable la seguretat i la pau per al poble de Rússia", ha afegit.





"Tan sols militars professionals participen en aquesta operació: oficials i voluntaris. No hi ha ni un sol recluta allà, i no ho tenim pensat (involucrar els reclutes), i no ho farem", va reiterar Putin el passat 5 de març, tal com va recollir TASS.