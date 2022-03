Comença la formació de les 30 dones seleccionades per Renfe per ser les primeres maquinistes d'Aràbia

Les 30 dones saudites seleccionades per Renfe per formar-se com a maquinistes del tren d'alta velocitat Haramain, que uneix les ciutats santes de la Meca i Medina, començaran el proper 13 de març el seu ensinistrament a la ciutat de Yeda. Després de 1.200 hores de teoria i pràctica, a finals d'aquest any es convertiran en les primeres dones a la història del país a desenvolupar aquesta professió.





Vies del tren /@EP





Les futures maquinistes tenen entre 22 i 30 anys, són totes de nacionalitat saudita, i han participat en un procés de selecció que va arrencar el 2 de gener passat, i en què es van inscriure 28.000 dones. D'aquestes, més de 14.000 van superar les primeres proves en línia d'aptitud. En aquest procés s'ha valorat l'expedient acadèmic i el nivell d'anglès. A continuació, es van fer unes proves de selecció, així com una entrevista personal.





UN ANY DE FORMACIÓ REMUNERADA





Després de superar els preceptius reconeixements mèdics, les 30 dones seleccionades s'incorporaran el proper diumenge (primer dia de la setmana a l'Aràbia Saudita), 13 de març, a les instal·lacions que el Consorci Espanyol Alta Velocitat Meca Medina té al Centre d'Operacions de la Línia (OCC), a Yeda.





La formació, remunerada, serà impartida per personal íntegrament de Renfe. Un cop finalitzades les classes teòriques, començarà la formació pràctica de conducció real als trens d'alta velocitat que presten servei comercial a l'Aràbia Saudita des de l'octubre del 2018.





Renfe i les empreses del Consorci realitzen una important transferència de coneixement a la societat saudita . Recentment, el governador de la regió d'Al-Qassim, Príncep Faisal bin Mishaal al-Saud, i el ministre de Transports, Saleh bin Naser al-Yaser, van lliurar al consorci espanyol un reconeixement per contribuir a la formació i certificació de centenars de professionals ferroviaris locals.





MÉS DE 130 MAQUINISTES LOCALS FORMATS





Entre el 2013 i el 2014 es van formar els primers maquinistes a l'Escola Tècnica Professional de Conducció i Operacions de Renfe a Madrid. La col·laboració es va ampliar arran d'un acord subscrit amb Saudi Railway Politechnic (SRP) per impartir formació teòrica a les seves instal·lacions de Qassim. En total, més de 80 maquinistes locals han estat formats per Renfe, i 50 més es troben en període de formació.





Addicionalment, la filial de Renfe a Aràbia Saudita ha contractat i format més de 400 saudites per als departaments Comercial (estacions ia bord) i d'Operacions.





En total, en aquests moments l'empresa operadora de Haramain High Speed Railway, en què també participen Adif i Ineco, compta amb més de 1.300 treballadors directes al seu servei, la majoria de nacionalitat saudita.