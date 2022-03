Zelenski segueix a Kíev i no té "por de ningú"

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski /@EP







El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, va assegurar dilluns a la nit a través d'un vídeo que va gravar des de l'oficina de la Presidència a Kíev, que no té por de ningú. Cal apuntar que és la primera ocasió en què s'hi deixa veure des que el president rus, Vladimir Putin, va començar la invasió del país el 24 de febrer. "Estic a Kíev. Al carrer Bankova (residència de l'oficina del president). No m'amago. I no tinc por de ningú" , deia.





El president ucraïnès va demostrar així al seu perfil oficial de Facebook que segueix a Kíev i va aprofitar l'ocasió per enviar un missatge presidencial en què va remarcar que "té el més important", que és "la veritat".











En aquest sentit, ha expressat que la situació per als russos és "un malson", ja que s'han oblidat que els ucraïnesos no tenen por de "les furgonetes de la policia, dels tancs o de les metralladores".







En aquesta línia, ha posat èmfasi que els russos "han subestimat la determinació del poble ucraïnès" i ha promès "no renunciar a les negociacions", malgrat els escassos avenços aparents de l'última ronda de converses amb Rússia que es va celebrar aquest dilluns .







El president ucraïnès va recalcar que mantindrà converses amb Rússia per aconseguir la pau al país: “ Seguirem parlant i insistirem en les negociacions fins que trobem la manera de dir-li al nostre poble que així és com aconseguirem la pau. Avui ja hem celebrat una tercera ronda de negociacions a Bielorússia. Ens agradaria dir 'tercera i última', però som realistes", va afegir.