La BWAW arrenca com a “finestra oberta” de reivindicació del paper de la dona a la societat

Gay destaca que l'esdeveniment es consolida com un projecte que "accelera i dinamitza" la igualtat



/@EP





La segona edició de la Barcelona Women Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), arrenca aquest dimarts com a “finestra oberta” de reivindicació del paper de la dona a la societat.







Ho ha destacat aquest dimarts a la sessió inaugural el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, amb la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay; el president d'Incyde i la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet, i la tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Laura Pérez.





Navarro ha començat la seva intervenció recordant la guerra d'Ucraïna, així com altres conflictes amb menys atenció mediàtica, i ha destacat la repercussió de les guerres als drets de les dones.





"Vivim uns dies tremends i dramàtics però hi ha esperança. I el BWAW va néixer com un acte de rebel·lia. El CZFB va crear el març de 2020 el consell de la dona en un lloc tan masculí com un complex industrial. de la dona en un àmbit tan masculí, sinó per reivindicar el paper de les dones en aquest món”, ha afegit.





Ha sostingut que, en matèria d'igualtat, hi ha camí per recórrer en àmbits com les carreres Stem (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) perquè els professionals d'aquests graus tindran més oportunitats en el futur, i només un 35% de les dones els estudien aquests.





MARIA EUGÈNIA GAY



Gay, que també ha iniciat la seva intervenció amb unes paraules sobre les persones afectades per la guerra d'Ucraïna, ha felicitat la iniciativa del CZFB per aquesta nova edició, que considera que es consolida com un projecte que "accelera i dinamitza" la igualtat de gènere assegurant la participació plena de les dones.





"Es tracta d'abordar amb perspectiva de gènere tots els reptes que tenim per endavant, moment de canvi tecnològic i es fa més necessari que mai assegurar la presència de la dona a tots els àmbits", ha afegit.





Ha reivindicat el paper de la dona com a motor dels canvis socials i ha posat de manifest que hi ha desigualtats que encara cal combatre, com la bretxa salarial, el sostre de vidre i la manca de coresponsabilitat.





"El que ha de fer Espanya i està fent és apostar per un Govern progressista per visibilitzar el rol de les dones per poder canviar i que caiguin aquestes barreres", ha afegit, i ha destacat mesures de l'Executiu com l'equiparació dels permisos de maternitat i paternitat.





JOSÉ LUIS BONET



El president de la Cambra d'Espanya, que s'ha sumat a Navarro en traslladar el missatge de solidaritat a les dones que estan patint a Ucraïna, considera que la BWAW és una iniciativa extraordinària.





"Cal dir que la pandèmia ha estat molt dura i un dels efectes que ha tingut és justament en el món de les dones perquè aquesta acció que es va fent a favor de la igualtat i aconseguir que les dones estiguin al mateix nivell en les empreses que els homes ha patit un cop amb la pandèmia”, ha afegit.





Segons Bonet, la bretxa salarial s'ha accentuat i hi ha hagut més problemes de conciliació que abans: "Això cal frenar-ho i redoblar esforços per anar empetitint la bretxa de gènere".





LAURA PÉREZ



Per part seva, Pérez ha destacat la intersecció entre precarietat laboral i dones joves, ja que ha assegurat que set de cada deu contractes de persones joves són temporals, cosa que segons ella dificulta especialment a les dones joves generar una perspectiva de futur.





També ha posat de manifest la desigualtat en matèria de conciliació entre homes i dones, ja que aquestes darreres assumeixen més tasques de cura i reproductives.





Pérez ha sostingut que des de l'Ajuntament de Barcelona tenen una valoració "molt positiva" de l'aliança en igualtat amb les empreses perquè en iniciatives com la inserció tecnològica de dones han trobat moltes empreses amb ganes de participar-hi.