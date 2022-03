Denunciat per circular a 181 km/h per la C-14 a Verdú

El cotxe circulant per la C-14 a Verdú (Lleida). - MOSSOS D'ESQUADRA





Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest dilluns un conductor de 23 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària per circular a 181 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90 de la carretera C-14 al terme municipal de Verdú (Lleida) .





El noi va ser denunciat durant un control de velocitat que es va muntar a l'altura del quilòmetre 65 a les 16.41 hores, ha informat aquest dimarts la policia catalana en un comunicat.





L'home haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera (Lleida).