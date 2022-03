Sánchez assegura que Joan Carles I ha d'aclarir les seves activitats i explicar-se davant dels espanyols

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha assenyalat aquest dimarts que el Rei emèrit, Joan Carles I , ha d'aclarir les informacions que s'han conegut respecte a les seves activitats econòmiques que ha qualificat com a decebedors i ha insistit que li deu una explicació als espanyols, després que es fes pública una carta en què el monarca anuncia que seguirà residint de forma permanent a Abu Dhabi i en què lamentava alguna de les seves activitats.





Així, Sánchez ha afirmat en una conversa informal amb els periodistes a l'avió presidencial de camí a Letònia, que aquest dilluns va conèixer el sentit de la carta enviada per Joan Carles I abans que es fes pública, encara que no el contingut i que va fer justificació de rebut.





Tot i que a la missiva donada a conèixer per Zarzuela el Rei emèrit lamenta algunes de les seves activitats passades, Sánchez ha reiterat que el monarca ha d'oferir una explicació als espanyols encara que ha precisat que no es ficarà en la manera com ho ha de fer . També ha indicat que ha d'aclarir les activitats que apareixen a l'informe de la Fiscalia, que ha qualificat de “decebedors”.





Tot i això, sobre el retorn de Joan Carles I a Espanya, Sánchez ha assenyalat que és un acord al qual han d'arribar entre Felip VI i Joan Carles I.





El cap de l'Executiu va fer aquestes consideracions en una conversa informal amb periodistes a l'avió durant el viatge a Letònia on avui té previst visitar les tropes espanyoles a la base de l'OTAN d'Azid i reunir-se amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica Jens Stoltenberg i amb el primer ministre de Canadà, Justin Trudeau.