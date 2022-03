La Nau Ivanow celebra el seu 25è aniversari com a centre de creació

Hi va haver en temps que la guia de carrers barceloní estava encatifada per nombrosos centres fabrils, particularment en alguns barris com era el cas de la Sagrera. Justament en aquesta zona l'empresari Víctor Ivanow Bauer va trobar, fa seixanta anys, un solar on va decidir instal·lar la fàbrica que portava el seu cognom com a marca. L'expansió urbana de la ciutat comtal va anar a poc a poc desplaçant l'activitat industrial cap a la perifèria i així Ivanow va traslladar la seva indústria a la Zona Franca, moment en què l'edifici, que havia estat dissenyat per l'arquitecte Jordi Figueres Anmella es va dedicar a acollir empreses tèxtils. Però no van trigar aquestes a moure així mateix la seva activitat cap a altres pagaments i la nau amb les seves instal·lacions limítrofes va quedar abandonada. El 1997 va ser adquirida per un altre arquitecte, Xavier Basiana, que la va transformar en espai multidisciplinar i així va sorgir la Nau Ivanow la gestió del qual va assumir el 2006 la Fundació Sagrera, mentre que la propietat de l'immoble va ser adquirida per l'Ajuntament quatre anys després amb el propòsit de fer una aposta ferma per les arts escèniques.





Teatre La Nau Ivanow /@Pablo-Ignacio de Dalmases





Es compleix un quart de segle de l'inici de la Nau Ivanow com a centre cultural, tal com ens va explicar el seu director David Marín, per la qual cosa es vol aprofitar l'oportunitat de reafirmar la seva missió com a espai de creació, mobilitat i capacitació de professionals de la cultura, amb una atenció especial cap a les companyies de teatre emergent, tot plegat en plena comunitat d'interessos amb els veïns de la Sagrera, orgullosos de tenir al seu barri una institució d'aquest tipus.





Per tal que els grups de teatre emergents es van crear les beques Despertalab que permeten adquirir la condició de companyia resident durant tres o quatre anys durant els quals es fa possible desenvolupar els projectes respectius gràcies a un suport que va més enllà de l'ajuda econòmica i facilita la internacionalització, als efectes de la qual s'han aconseguit establir relacions amb Mèxic, Xile, Costa Rica, Estats Units, Cuba. Suïssa, Hongria, Itàlia, Bèlgica, Eslovènia i Països Baixos. Actualment hi ha onze companyies residents en ple desenvolupament dels seus treballs.





Hi ha, a més, residències de gestió, per a les quals es van presentar 130 sol·licituds, de les quals es van seleccionar 54 projectes. Tot això ha suposat una inversió de 224.000 euros a l'últim trienni.





A la Nau Ivanow s'hi resten a més altres serveis, com l'Oficina d'acompanyament a la creació, que va realitzar el passat any 39 sessions i l'espai Èxit com a lloc de reflexió i debat sobre qüestions professionals.





Aquest centre, que s'enorgulleix d'haver passat de “fàbrica de pintures a fàbrica de pensament” i que va rebre el 2018 l'Aplaudiment Sebastià Gasch del FAD i l'any següent el Serra d'Or de teatre, commemorarà el 25è aniversari amb diverses activitats: una edició internacional d'Exit, una trobada entre companyies residents i, per culminar-ho tot, una gran festa que tindrà lloc el 20 de desembre.