TMB tancarà aquest cap de setmana la circulació de la L5 entre Cornellà Centre i Can Boixeres per obres

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tancarà aquest cap de setmana la circulació de la L5 de Metro entre les estacions de Cornellà Centre i Can Boixeres per renovar la via, ha informat aquest dimarts en un comunicat.





Des de divendres a les 22 hores fins al final de servei de diumenge, els usuaris podran fer servir una llançadora que TMB habilitarà o bé realitzar itineraris alternatius a altres xarxes de transport públic de la zona de Cornellà de Llobregat.





L'obra, que tindrà un import de 250.000 euros, consisteix en una renovació parcial de la via en què se substitueixen les travessies existents per nous sistemes de fixació en un tram de túnel d'uns 200 metres entre Cornellà Centre i Gavarra per millorar el contacte de les rodes sobre el carril i reduir la transmissió de vibracions als edificis propers.