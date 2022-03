Iberdrola recolzarà amb 8.000 voluntaris els refugiats per la invasió d'Ucraïna

Iberdrola es posiciona del costat de les víctimes i de tots els ciutadans ucraïnesos que des del passat 24 de febrer són víctimes de la invasió del seu país. La principal elèctrica espanyola s'ha posat a la disposició de l'Administració Central per col·laborar en diverses iniciatives. En particular, Iberdrola ha comunicat a l'Executiu que podria enviar generadors elèctrics per utilitzar-los en possibles campaments.





Campus amb la bandera ucraïnesa /@Iberdrola



Així mateix, la companyia ha ofert una xarxa d'allotjaments i residències a Espanya perquè gestionades per les autoritats puguin ser utilitzades pels refugiats que hagin arribat al nostre país.





D'altra banda, des de dimarts passat la companyia Iberdrola ha constituït un grup de treball per avaluar possibles accions humanitàries per atendre les dones i els nens ucraïnesos, especialment els que puguin ser acollits a Espanya.





La companyia ha activat els seus 12.000 voluntaris, 8.000 a Espanya, perquè puguin col·laborar en diferents línies d'actuació relacionades amb Ucraïna . També s'ha sumat a la tasca d'ACNUR i recapta diners entre els seus empleats amb una campanya de crowdfunding a favor de l'ONG. L'objectiu és proveir refugi, roba d'abric, matalassos, mantes, aigua i alimentació immediata per a les persones que estan deixant Ucraïna i arribant a les fronteres. A més, aportarà materials de primera necessitat per als combois especials que sortiran d'Espanya cap a Ucraïna i fronteres els propers dies en col·laboració amb diferents organitzacions





La companyia organitzarà, a més, la posada en marxa de punts de recollida a algunes de les seves oficines sol·licitant als empleats que aportin una nota amb dibuixos, fotos i frases d'afecte i ànim en ucraïnès. I ja ha iniciat els contactes amb el Ministeri d'Afers Exteriors per conèixer de primera mà les necessitats de material humanitari més urgents de la població ucraïnesa.





Pel que fa a l'enviament de productes sanitaris, la companyia pretén col·laborar amb els Col·legis Oficials de Farmacèutics per a la compra i trasllat. L'elèctrica compta amb una infraestructura logística de transport potent que pot utilitzar per traslladar les donacions de material sanitari, queviures, roba i altres avituallaments.





Iberdrola posarà a disposició del Govern central el seu Campus d'Innovació i Formació de Sant Agustí de Guadalix per ensenyar espanyol als refugiats, així com habilitats que facilitin la seva adaptació i la seva inserció al mercat laboral, prestant especial atenció a dones i als menors.





De la mateixa manera, Iberdrola disposa d'una xarxa d'instal·lacions (poblats rurals utilitzats per empleats, residències properes a centrals de generació) que posa a la disposició de les autoritats perquè el gestionin per ajudar els refugiats.





Els colors de la bandera ucraïnesa llueixen des de la passada nit al Campus que Iberdrola té a la localitat madrilenya de Guadalix de la Serra en solidaritat amb els ciutadans ucraïnesos.