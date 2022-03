Goirigolzarri: “Hem de ser conscients que hem de cuidar les llibertats i els drets dels que gaudim”

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha assegurat aquest dimarts que el conflicte entre Rússia i Ucraïna canviarà l'escenari econòmic, si bé ha afegit que l'economia europea ha demostrat una enorme capacitat de resposta. “Hem de ser molt conscients que hem de conservar i cuidar les llibertats i els drets de què gaudim. No sempre han existit i no ho hauríem de donar per fet”, ha destacat.





Durant la seva intervenció a la jornada ' L'economia andalusa després de la pandèmia: reptes i oportunitats ', en col·laboració amb ABC i la Universitat de Loiola, Goirigolzarri ha explicat que han guanyat pes elements d'incertesa que obliguen a ser previnguts.







En primer lloc, ha citat el conflicte a Ucraïna i els impactes que aquest tingui a l'economia de la Unió Europea i que se sumen a dos elements que ja estaven sobre la taula abans que s'iniciés el conflicte: la inflació com a conseqüència de la pujada dels preus de l'energia i la ruptura de les cadenes de producció.





D'altra banda, el president de CaixaBank ha advertit que, després de dos anys convivint amb el virus, s'ha assolit un alt grau d'adaptació, tot i que encara hi ha parts de la nostra economia més sensibles, com el turisme, i que tenen un gran pes al nostre país ”.





En tercer lloc, Goirigolzarri ha assenyalat que a Espanya hi ha una situació fiscal que cal “manejar amb cura” . “Sortim de la crisi amb un nivell de dèficit públic molt superior a la mitjana europea”, ha incidit.





Tot i això, l'executiu s'ha mostrat convençut que l'economia europea és forta i ha demostrat una capacitat de resposta enorme. "Aquest no és un comentari retòric, ho hem vist durant la pandèmia: una gran resposta nacional palanquejada en un Banc Central Europeu (BCE) que ha allunyat el fantasma de la fragmentació i uns potents fons europeus per modernitzar les economies", ha traslladat.





En relació amb la invasió d'Ucraïna, Goirigolzarri ha puntualitzat que "no només estem parlant de les intencions expansionistes geogràfiques, en aquest cas de Rússia, sinó d'una confrontació entre maneres d'entendre la vida, entre maneres d'entendre les nostres relacions".





" I això té molt a veure amb els drets i les llibertats individuals, amb les democràcies liberals, amb el multilateralisme i, en definitiva, amb com volem viure en societat ", ha afegit.





A més, ha assenyalat que cal “potenciar allò que ens uneix i evitar allò que ens separa i la crispació, perquè ni crea llocs de treball ni salva vides”.





RECUPERACIÓ ECONÒMICA





En el cas del comportament de l'economia espanyola, Goirigolzarri ha valorat que l'any 2022 ha començat "amb força", com demostra l'evolució del mercat de treball, que ha llançat "xifres molt bones i reafirmades", ja que el 2021 es van superar els nivells prepandèmia en nombre d'ocupats i en reducció de la desocupació. Aquesta evolució positiva de l'economia, ha prosseguit el president de CaixaBank, es va mantenir el mes de gener, en plena sisena onada de contagis.





Goirigolzarri ha posat com a exemple que la facturació mitjançant targetes bancàries, que mostra el comportament del consum, ha registrat “ una reacció molt ràpida a la situació sanitària ”, amb una despesa mitjana que ha estat un 7% superior a la registrada abans de la pandèmia. També ha explicat que part de l'estalvi retingut per famílies i empreses durant la pandèmia, que podria haver superat els 46.000 milions d'euros, s'anirà traduint en un increment del consum.





Amb això, el president de CaixaBank ha insistit que un altre factor “molt rellevant” de suport a l'economia són els fons europeus Next Generation EU. "No he assistit mai a la meva vida professional a la possibilitat de sortir d'una crisi amb un procés de transformació finançat per uns fons excepcionals i externs", ha assenyalat.





“Ens trobem davant d'una oportunitat única per atacar les vulnerabilitats cròniques de la nostra economia. Vulnerabilitats que estan molt diagnosticades, perquè el nostre problema no és de manca de diagnòstic, la qüestió és d'implementació de les mesures necessàries per enfrontar-nos a aquestes debilitats”, ha destacat Goirigolzarri.





COMPROMÍS AMB ANDALUSIA





En el cas d'Andalusia, ha explicat, els fons Next Generation han de ser una palanca de transformació potent. Fins ara s'han assignat prop de 1.916 milions d'euros a aquesta regió, el 17,2% del total de totes les comunitats autònomes.





A més, el 53% de l'import total es destinarà a projectes de transició verda, mentres que el 17% es dedicarà a inversions en digitalització i un 19% estaran orientades a polítiques socials i educació.





Goirigolzarri ha valorat que a CaixaBank "tenim una relació privilegiada amb l'economia andalusa i les seves empreses, una relació que entenem com una gran responsabilitat".







“Ens sentim molt implicats en el desenvolupament econòmic i social d'aquesta regió”, ha dit Goirigolzarri, després d'indicar que CaixaBank participa en un 22% dels crèdits que s'atorguen a empreses i famílies andaluses, i un 24% dels seus dipòsits.