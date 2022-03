La UE es prepara per a deixar de dependre del gas rus el 2030

Ursula Von der Leyen @ep





La Comissió Europea ha presentat aquest dimarts una proposta per reduir dos terços les importacions de gas rus anualment i aconseguir l'objectiu de tallar la dependència del mercat comunitari dels combustibles fòssils russos el 2030, en resposta a l'ofensiva del país al territori ucraïnès i la amenaça per al mercat energètic comunitari.





Per assolir aquest objectiu, l'Executiu comunitari s'ha plantejat un full de ruta que inclou la diversificació del subministrament per evitar aquells proveïdors que puguin contribuir a la inestabilitat al mercat com Gazprom, la coordinació entre Estats membres perquè les reserves de gas estiguin al 90% a l'octubre de cada any, accelerar l'adopció de combustibles renovables per substituir el gas i reduir l'impacte dels alts preus de l'energia als consumidors, en el marc del pla batejat com a REPowerEU.





La proposta adoptada aquest dimarts pel Col·legi de Comissaris a Estrasburg per evitar l'exposició de la UE a la volatilitat de les decisions del Kremlin no preveu l'emissió de deute conjunt a nivell comunitari, segons va explicar el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans en roda de premsa.





A més, destaca que entre el gener i el febrer, la UE ha assegurat el subministrament de gas per a aquest hivern i posa sobre la taula que pot importar 500.000 milions de metres cúbics més de gas natural liquat de proveïdors com Qatar, EUA, Egipte o l'est de Àfrica , anualment.





La diversificació de proveïdors també es podria fer a través dels gasoductes de l'Azerbaidjan, Algèria o Noruega, que podrien subministrar 10.000 milions de metres cúbics de gas addicionals a l'any. A més, l'Executiu comunitari continuarà en converses amb els principals compradors mundials de gas, com ara el Japó, Corea del Sud, la Xina o l'Índia per analitzar la situació del mercat a mitjà termini.





En un pas més, Brussel·les analitzarà les inversions necessàries per desenvolupar infraestructures que permetin reduir la dependència del gas i augmentar la participació de l'hidrogen i del biometà mentre redueix l'ús de combustibles fòssils.





La proposta s'emmarca en el pla de la Comissió Europea per eliminar la dependència comunitària de Moscou fins al 2030, per reduir un 30% anualment el consum de gas. La xifra és equivalent a 100.000 milions de metres cúbics d'aquest combustible fòssil, considerant que el 2021, les importacions de gas rus van ser de 155.000 milions de metres cúbics.





"Hem de tornar-nos independents del petroli, carbó i gas rus. Senzillament no podem confiar en un proveïdor que ens amenaça explícitament. Hem d'actuar per mitigar l'impacte de l'alça dels preus de l'energia, diversificar el subministrament de gas per al proper hivern i accelerar la transició verda", ha assenyalat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicat.





"Les energies renovables són una font barata, neta i inesgotable d'energia i en lloc de finançar la indústria dels combustibles fòssils en altres llocs, creen feina aquí. La guerra de Putin a Ucraïna demostra la urgència d'accelerar la nostra transició ecològica", ha agregat el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Frans Timmermans.



RESERVES ESTRATÈGIQUES DE GAS AL 90%





El pla de Brussel·les inclou també una proposta legislativa, que la Comissió Europea pretén presentar a l'abril, per establir que les reserves de gas comunitàries han d'estar al 90% de la capacitat a data 1 d'octubre de cada any. Una proposta que implicarà coordinació i control dels nivells de proveïment sota el principi de solidaritat entre Estats membres.





A més, l'Executiu comunitari es planteja proporcionar incentius en cas d'assolir nivells d'emmagatzematge del 100% per fer aquest sector més atractiu per al mercat. A més, la Comissió Europea pot coordinar operacions de compra conjunta en el marc d'una plataforma europea per als contractes de subministrament de gas, que es basen en negociacions bilaterals amb els proveïdors de gas principals per afavorir la capacitat d'adquisició.





D'altra banda, Brussel·les prosseguirà la seva investigació sobre el comportament dels operadors del mercat gasístic, com és el cas de Gazprom, la companyia de gas natural més gran del món i d'origen rus.





La Comissió Europea analitzarà les possibles distorsions que ha pogut propiciar l'operador al mercat comunitari amb el seu comportament comercial irregular, considerant que els nivells dels magatzems operats per la companyia russa es troben al 16% mentre que els que no són operats per Gazprom estan al 44%, explica Brussel·les a la seva comunicació.





ELS PREUS DE L'ENERGIA





L'Executiu comunitari també presenta als Estats membres orientacions addicionals per limitar el contagi dels alts preus del gas als preus de l'electricitat en circumstàncies excepcionals, com ara limitant els preus temporalment, cosa que permet en casos d'emergència el marc normatiu del mercat elèctric.





La Comissió també estudiarà mecanismes per optimitzar el disseny del mercat de l'electricitat per aprofitar els beneficis de les energies de baix cost així com un marc d'ajudes per a empreses afectades per les crisis que efronten a alts costos energètics.





En aquest sentit, els Estats membres podran redistribuir els ingressos dels alts beneficis del sector energètic i el comerç d'emissions cap als consumidors . La normativa europea sobre subvencions també obre la porta als Estats membres a oferir suport a les empreses afectades pels alts preus de l'energia i reduir-ne l'exposició a la volatilitat a mitjà i llarg termini.





A més, per finançar tots aquests ajuts, els Estats membres podrien considerar mesures fiscals per gravar temporalment "els beneficis caiguts del cel" de les elèctriques, una mesura que, segons l'Agència Internacional de l'Energia, permetria recaptar 200.000 milions d'euros el 2022.