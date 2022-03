Una nena de 6 anys mor per deshidratació a Mariupol

Vista general de la ciutat ucraïnesa de Mariupol @ep





L'alcalde de la ciutat assetjada de Mariupol (Ucraïna) , Vadym Boychenko, diu que el cos d'una nena de sis anys cridada Tanya va ser tret d'entre la runa d'un edifici residencial destruït. A més, assegura que en trobar el cadàver van poder comprovar que havia mort prèviament per deshidratació.





"La seva mare va ser assassinada. No sabem quant de temps va estar la nena lluitant per la seva vida. No podem imaginar quant patiment va haver de suportar. En els últims minuts de la seva vida va estar sola, feble, espantada i assedegada", afirma l'alcalde.





L'alcalde diu que la història de la nena, també esmentada avui pel president Volodimir Zelensky en el seu discurs, va ser “ una de les moltes històries tràgiques de Mariupol, la ciutat que va sobreviure al bloqueig durant els darrers vuit dies ”.





L'alcalde de la ciutat afirma: "Els invasors russos han deixat cínicament la ciutat de mig milió d'habitants sense aigua, llum, calefacció i comunicacions. Totes les rutes cap a la ciutat estan bloquejades. Tots els esforços per lliurar aliments i medicines als residents de la ciutat van ser bloquejats per l'exèrcit rus".





Fa una crida a Occident perquè faci més per ajudar Ucraïna, inclosa la introducció duna zona d'exclusió aèria. Boychenko afegeix: "No portarà de tornada a la nostra Tanya, però salvarà la vida de milers d'altres nens a Ucraïna".