Les feministes són agredides aquest 8M a la plaça Sant Jaume

Feministes es manifesten a la Plaça Sant Jaume de Barcelona /@feministes_cat





Aquest dimarts al migdia s'han viscut moments de tensió a la Plaça Sant Jaume de Barcelona. La Catalunya Abolicionista Plataforma Feminista havia convocat, com cada any, una concentració a les 12:00h. Però en un moment donat ha arribat un altre grup, segons l'associació vinculat al món de la prostitució, i ha increpat les feministes que eren allà.





“Érem allà perquè teníem convocada i confirmada una concentració. Cap a les 12:20h, quan estàvem fent el manifest, ha arribat un grup de gent que s'ha convocat contra les abolicionistes per Whatsapp i Instagram”, assenyala a Catalunyapress la Núria, la portaveu de la plataforma. Volien "rebentar la concentració i assenyalaven les abolicionistes", lamenta.







Després, algunes s'han llençat sobre les noies més joves de la nostra concentració per treure'ls les pancartes etcètera. No eren moltes, però ens han violentat. Una de les noies està fent un part de lesions perquè li han fet mal al braç i vol denunciar”, assegura a aquest mitjà.









La portaveu de la Catalunya Abolicionista Plataforma Feminista comenta que han donat avís als Mossos d'Esquadra. Des del cos, en una conversa amb Catalunyapress, han explicat que “eren dos col·lectius antagònics o amb certes diferències i en un moment donat s'han increpat”. Quan ho han "detectat" han " desplegat una línia per separar els col·lectius".







A més, ens han confirmat que a les 17:00h d'aquesta tarda encara no tenen “cap denúncia però si l'hagués se seguiria el procediment habitual i s'investigaria ”.





Com dèiem, des del grup de les abolicionistes ens han detallat que hi ha una dona que sí que denunciarà les seves lesions, encara que “hi ha dues dones ferides”. I és que expliquen que més tard, el mateix grup, “ha tornat a increpar i agredir a una altra dona”, ja que les han perseguit fins a la Plaça Reial.







En aquesta línia, la portaveu de la plataforma lamenta davant de Catalunyapress: "Això és una cosa que ha passat avui, però passa cada any. Són gent del lobby proxeneta de Barcelona, són persones del món de la prostitució a qui els molesta el que fem les abolicionistes. I són elles perquè no s'amaguen i difonen els missatges per xarxes socials. El resultat és que hi ha dues dones ferides i aquesta tarda, segurament, hi torni a haver problemes ”.





A les xarxes socials han compartit imatges del moment i han difós missatges en què demanen posar fi a la violència.