Unes 15.000 persones es concentren al centre de Barcelona pel Dia de la Dona

Un grup de dones durant la manifestació pel 8M a Barcelona @ep





Unes 15.000 persones segons la Guàrdia Urbana de Barcelona i unes 60.000 segons l'organització s'han manifestat aquest dimarts, Dia Internacional de la Dona , pels carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les dones, convocades per l' Assemblea 8M .





L'acció ha començat cap a les 18 hores a la plaça Universitat i s'ha dirigit per la Gran Via de les Corts Catalanes i el passeig de Sant Joan fins a l' Arc de Triomf i el passeig de Lluís Companys , on s'ha celebrat l'acte central.





Durant el recorregut, els manifestants han cridat consignes com “la nit és nostra, cap agressió sense resposta” o “no estem totes falten les assassinades” i també han ballat i cantat cançons amb missatges feministes.





En declaracions als mitjans, una de les portaveus de l'Assemblea 8M, Dolores Pulido , ha celebrat que aquesta manifestació reprèn la normalitat aconseguida el 2018, “any que marca mobilitzacions massives i imparables del moviment feminista”.





Per a les organitzadores, la pandèmia ha agreujat les condicions sistemàtiques de precarietat en què viuen el conjunt de les dones, i han insistit en "la diversitat de precarietats".





Com a novetats, les organitzadores han volgut fer visible el compromís del moviment feminista portant la megafonia amb bicicletes (fins l'any passat la portaven en camions) i la comissió de respecte ha desenvolupat un protocol d'autodefensa, “conscients que encara tenen pendent l'agressió que es va produir l'any passat".





Han participat a la manifestació membres del Govern de la Generalitat i de partits polítics.