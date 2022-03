Un nadó és mutilat fins a la mort per un husky siberià

Husky siberià @ep





Un nadó que va ser assassinat tràgicament per un gos davant d'una parella mentre caminaven a altes hores de la nit, segons afirma. Es creu que el gos era un de diversos gossos esquimals i es va enfrontar al nadó de tres mesos a la Plantació Ostlers, a Woodhall Spa, Lincolnshire (Regne Unit), just després de les 11 de la nit de diumenge, segons creu la policia.





Un home, de 54 anys, i una dona, de 40, han estat arrestats sota sospita d?estar a càrrec d?un gos que estava fora de control, segons la policia. Des de llavors han estat posats en llibertat i estan sota investigació.





El lloc on va ser atacat el nen s'utilitza per a l'entrenament de gossos per llençar trineus , confirma un ex membre del personal a Mirror.





L'animal està actualment aïllat en gosseres mentre es duen a terme els exàmens forenses, assegura la policia. Els residents locals afirmen que la parella és resident a l'àrea, encara que això no ha estat confirmat per la policia.





"Tenien un grup de gossos husky i els estaven passejant. Un dels gossos es va deixar anar de la resta i va agafar el nadó. És horrible", ha afirmat un dels empleats del club de trineu.