Un estudi demostra que el Covid pot encongir el cervell i fer malbé el seu teixit

Una investigació de la Universitat d'Oxford que comparava els escàners cerebrals de persones abans i després de contraure cóvid ha revelat que aquest podria causar encongiment i dany tissular en regions relacionades amb l'olfacte i les capacitats mentals.







Segons The Guardian , aquest estudi es presenta com el més gran en relació al cóvid-19 fins a la data, havent aconseguit identificar 16 noves variants genètiques associades a malalties greus i una sèrie de medicaments que podrien reutilitzar-se i que ja estan en assaigs clínics.





Investigadors de la Universitat d'Oxford van estudiar 785 persones d'entre 51 i 81 anys que havien rebut escàners cerebrals abans i durant la pandèmia com a part d'un estudi del Biobanc del Regne Unit . Més de la meitat van donar positiu per Covid entre les dues exploracions.





En comparació amb 384 subjectes de control no infectats, aquells que van donar positiu per cóvid van tenir una major reducció general del cervell i de la matèria grisa , particularment en àrees relacionades amb l'olfacte.





Per exemple, els que tenien covid van perdre un 1,8% addicional de la circumvolució parahipocampal , una regió clau per a l'olfacte, i un 0,8% addicional del cerebel , en comparació amb els subjectes de control. El processament de senyals interromput a aquestes àrees pot contribuir a símptomes com la pèrdua de l'olfacte.





Aquells que estaven infectats també van obtenir puntuacions més baixes en una prova d'habilitats mentals que les persones no infectades. Les puntuacions més baixes es van associar amb una pèrdua més gran de teixit cerebral a les parts del cerebel involucrades en la capacitat mental.





Els efectes van ser més pronunciats en les persones grans i en els hospitalitzats per la malaltia, però encara van ser evidents en altres pacients les infeccions dels quals van ser lleus o asimptomàtiques, va suggerir la investigació, que es va publicar a la revista Nature .





Calen més exploracions per determinar si aquests canvis cerebrals són permanents o parcialment reversibles.





“El cervell és plàstic, cosa que significa que es pot reorganitzar i curar-se a si mateix fins a cert punt, fins i tot en persones grans”, va dir la professora Gwenaëlle Douaud de la Universitat d'Oxford.





En una investigació separada, també publicada a Nature, investigadors dirigits pel Dr. Kenneth Baillie , consultor en medicina de cures crítiques a la Universitat d'Edimburg, van seqüenciar els genomes de 7.491 pacients amb covid ingressats en unitats de cures intensives al Regne Unit. Els investigadors van comparar el seu ADN amb el de 48.400 persones que no havien estat infectades, més l'ADN de 1.630 persones més que van experimentar un covid lleu.





L'estudi va identificar 16 noves variants genètiques associades amb l'admissió a cures intensives , inclosos els gens implicats en la coagulació de la sang, el sistema immunitari i la intensitat de la inflamació.





També va confirmar la participació de set gens més que l'equip va identificar en estudis anteriors, i que van contribuir que el medicament baricitinib per a l'artritis reumatoide es provés en pacients amb Covid .





Entre les noves variants identificades hi ha un petit canvi en GM-CSF, una proteïna que ajuda a activar les cèl·lules immunitàries als pulmons després d'una infecció. S'està provant un fàrmac adreçat a aquest gen, otilimab, en persones amb covid. “Tenir un senyal genètic proper a aquest gen ens dóna més confiança que aquest és un objectiu vàlid”, va dir Baillie.





Altres incloïen variacions als gens que controlen els nivells d'un component central de la coagulació de la sang, conegut com a factor VIII, que s'altera en el tipus més comú d'hemofília, un trastorn hemorràgic hereditari. "La coagulació anormal en resposta a Covid podria resultar en un subministrament reduït d'oxigen a òrgans crítics ", va explicar Baillie.





“Aquests resultats expliquen perquè algunes persones desenvolupen Covid-19 potencialment mortal , mentre que altres no presenten cap símptoma. Però el que és més important, això ens ofereix una comprensió profunda del procés de la malaltia i és un gran pas endavant per trobar tractaments més efectius”, va afegir.





“Ara entenem els mecanismes de Covid millor que les altres síndromes que tractem en cures intensives en temps normals: sepsi, grip i altres formes de malalties crítiques. El Covid-19 ens mostra la manera d'abordar aquests problemes en el futur”, comentava.