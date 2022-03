Feijóo formalitza la seva candidatura a presidir el PP aquest dimecres

El president de la Xunta i precandidat a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, formalitzarà aquest dimecres a les 17.00 hores a la seu nacional del partit a Madrid la seva candidatura a presidir el partit amb un ampli suport, ja que més de 35.000 càrrecs i afiliats de tot Espanya l'han avalat per fer aquest pas.





El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo /@EP







Aquest 9 de març a les 20.00 hores acaba el termini perquè els aspirants a presidir el PP registrin les seves candidatures. Els Estatuts del PP estableixen que els candidats han de fer aquest pas amb el suport de, almenys 100 afiliats, una xifra que superarà amb escreix Feijóo.





Dijous, el Comitè Organitzador del congrés extraordinari dels dies 1 i 2 d'abril, que presideix el valencià Esteban González Pons, donarà a conèixer si hi ha una o més candidatures. De moment, a banda de Feijóo, només una valenciana de Gandia, Alexia Herranz, va anunciar la setmana passada que presentaria també la seva candidatura per optar a "convertir-se en la primera dona transsexual presidenta del Partit Popular a Espanya".





AVALS DES DE TOTS ELS RACONS D'ESPANYA







Feijóo ha demanat avals al PP de tot Espanya i els lliurés aquest dimecres a les 17.00 hores al hall de la seu nacional del partit, al madrileny carrer Gènova. A les portes de la seu oferirà després declaracions als mitjans de comunicació.





Andalusia és l'autonomia en què ha aconseguit més suports. Diumenge passat, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ja va assenyalar que els més de 17.000 avals dels populars andalusos recollits fins aleshores suposen "un suport majoritari" de les bases perquè sigui "el proper president d'Espanya" ". “Feijóo és el millor lideratge que pot tenir el PP en aquesta nova etapa”, va proclamar.





A Galícia, la seva terra, Feijóo ha aconseguit un total de 5.679 avals --sobretot a províncies com la Corunya i Pontevedra, les més poblades--, entre els quals s'inclouen les firmes dels presidents provincials i principals càrrecs vinculats amb la formació a les diferents institucions i càmeres de representació.





El president de la Xunta de Galícia també ha comptat amb un ampli suport en altres autonomies, com Castella i Lleó i Múrcia, dues autonomies que aquest dilluns ja tenien comptabilitzats 4.500 i 4.104 avals, respectivament.





El PP extremeny ha recollit 2.100 avals en suport a la candidatura de Feijóo, i una xifra similar ha collit al PP de les Canàries. Per part seva, el PP de Catalunya li ha brindat 1.264 avals. Atès que encara no se sap el nombre d'avals que ha aconseguit en altres comunitats autònomes, aquesta xifra d'avals superarà els 35.000 amb tota seguretat.





Tot i que aquest alt suport suposa una demostració de múscul i força de cara al XX congrés extraordinari de Sevilla, fonts de l'entorn de Feijóo consultades per Europa Press subratllen que "no importa tant el nombre com la il·lusió" que evidencia el nodrit nombre de signatures rebut. "Hi ha un corrent per reil·lusionar el partit", han afegit.





CAMPANYA INTERNA QUE ARRENCA DIVENDRES A MÚRCIA





Un cop formalitzada la candidatura, Feijóo arrencarà divendres la seva campanya interna per tota Espanya per explicar als afiliats el seu projecte polític " pensat a oferir una alternativa de govern " a Pedro Sánchez.





En aquesta ruta, que arrencarà aquest divendres a Múrcia i el País Valencià, farà parada a les 17 comunitats autònomes. L'agenda de Feijóo a partir de divendres "respectarà", segons sosté l'equip de l'aspirant a liderar el PP, les seves responsabilitats institucionals com a president de la Xunta.





Feijóo té interès a donar a conèixer de primera mà als afiliats el model d'organització que defensa, així com les línies bàsiques d'un projecte polític. El dirigent popular considera “una mostra de respecte a les bases del PP” visitar tots els territoris que componen Espanya”.





Igualment, avança una campanya pensada "no només a parlar sinó també a escoltar aquelles persones que donen la cara pel partit per tots els racons del país" i que "han de ser protagonistes en aquesta nova etapa", segons un comunicat difós aquesta demà pel seu equip.