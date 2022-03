L'Eurocambra aprova l'ajuda de 2,8 milions a comiats després del tancament de Nissan Barcelona

Logo de Nissan /@EP





El ple del Parlament Europeu ha donat aquest dimarts el vistiplau al desemborsament de 2,8 milions d'euros del Fons d'Adaptació a la Globalització per ajudar a la recol·locació de 450 persones acomiadades al sector de l'automòbil a Catalunya després del tancament de la planta de Nissan a Barcelona.





Els eurodiputats han donat el seu aval amb 665 vots a favor, 28 en contra i 3 abstencions a l'ajuda sol·licitada per Espanya a la llum de les repercussions socials dels acomiadaments per a Catalunya, on la indústria automobilística és el tercer sector més important tant en termes de volum de negoci com de feina.





El cost total dels ajuts previstos per les autoritats espanyoles és de 3,3 milions d'euros, dels quals el Fons europeu cobrirà el 85%, amb l'objectiu de finançar assistència personalitzada en la recerca de feina, formació i suport en iniciatives de autoocupació.





En total, el tancament de la planta de Nissan a Barcelona va suposar l'acomiadament de 2.500 treballadors i la pèrdua de 8.000 llocs de treball indirectes més entre els seus proveïdors. Aquesta sol·licitud d'ajuda té a veure amb deu empreses subministradores a les quals la decisió de Nissan va abocar al tancament oa ajustaments d'ocupació significatius.