Rússia i Ucraïna confirmen una trobada aquest dijous a Turquia entre els seus ministres d'Exteriors

Les autoritats de Rússia i Ucraïna han confirmat aquest dimecres que els seus ministres d'Exteriors, Sergei Lavrov i Dimitro Kuleba, respectivament, mantindran aquest dijous una ruenió tripartida a Turquia, trobada que va ser revelada dilluns pel Govern turc, en el marc dels seus esforços per aconseguir un acord per posar fi a la guerra.







Kuleba ha donat la benvinguda a la reunió, que tindrà lloc a la ciutat costanera d'Antalya, abans d'incidir que Lavrov és un dels "arquitectes de la invasió russa" a Ucraïna, tal com ha recollit l'agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.







“És necessari preservar la vida ucraïnesa, les ciutats ucraïneses, però parlar no significa donar-se per vençut i, per tant, ningú no planeja donar-se per vençut. Escoltarem el que dirà el senyor Lavrov i li donarem una resposta decent”, ha assenyalat.







Per la seva banda, la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zakharova, ha assenyalat que Moscou considera que "atès que Ucraïna ho ha confirmat, la trobada tindrà lloc, particularment perquè va ser una cosa iniciada per Turquia, que acull l'esdeveniment".







"LA GUERRA HA DE ACABAR"





El missatge del president ucraïnès, Volodimir Zelenski , ha estat similar al del ministre d'Exteriors: “La guerra ha d'acabar. Hem d'asseure'ns a la taula de negociacions. Però amb honestedat, en interès de la gent, no amb ambicions assassines obsoletes”, ha dit.







Pel que fa a l'anunci del president dels Estats Units, Joe Biden, de prohibir les importacions de petroli, gas i carbó russos, Zelenski ha assegurat que està "personalment agraït" per aquesta decisió. Zelenski també ha agraït el veto gradual del Regne Unit a l'energia russa.