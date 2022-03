Un petrolier moldau continua cremant al mar Negre gairebé dues setmanes després d'un suposat atac rus

Mar Negre /@EP





El petrolier moldau 'Millennial Spirit' continua cremant al mar Negre, segons mostren les imatges per satèl·lit nord-americans, gairebé dues setmanes després de ser objecte d'un suposat atac militar rus.





L'empresa nord-americana Planet Labs PBC ha informat que havia recollit el dimarts una nova imatge per satèl·lit que mostra una gran columna de fum negre procedent del petrolier, que sura a unes 20 milles (32 quilòmetres) a l'est de la ciutat ucraïnesa d'Odessa, tal com recull la cadena CNN.





L'Agència Naval de Moldàvia va denunciar el 25 de febrer l'impacte d'un projectil d'origen desconegut contra el vaixell de càrrega 'Millenium Spirit', de bandera moldava, en aigües neutrals del mar Negre. L'incident va provocar ferides greus a dos tripulants russos.





L'agència va matisar que els deu tripulants del vaixell eren ciutadans de nacionalitat russa, però l'empresa operadora és ucraïnesa.