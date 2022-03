Concha Velasco viu en una residència

L'actriu Concha Velasco viurà en una residència /@EP





Concha Velasco ha marxat a viure a una residència. Així ho ha confirmat Beatriz Cortázar al programa Madrid Directo: ha contactat amb el fill de l'actriu i aquest li ha explicat que Velasco arriba tres setmanes vivint allà.





La intèrpret pateix problemes de mobilitat, sobretot a les cames, i aquest ha estat el desencadenant per traslladar-se. "Necessita unes cures físiques i una atenció especial", comentava la periodista. “Manuel ho ha explicat amb total normalitat. Hi ha d'haver un moment en què hi hagi persones expertes que sàpiguen com ajudar-te i com moure't, així com rebre teràpia especial”.





Fa tan sols un mes, Concha Velasco, que té 81 anys, explicava que marxaria a viure amb els seus fills a "un apartamentet". Però finalment, entre tots tres han decidit que en una residència li donaran millors cures.