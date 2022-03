Laporta: "La sortida de Messi és una decisió trista però no me'n penedeixo"

El president del FC Barcelona, Joan Laporta /@EP





El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va concedir una entrevista als mitjans oficials del club i hi va parlar de la situació actual del conjunt blaugrana, així com de persones en concret com Koeman, Xavi o Messi.





Sobre l' holandès va apuntar que va arribar un punt en què va veure clar "que calia prendre una decisió dolorosa". Laporta ha afegit: “Tu vaig tenir dubtes després de la primera temporada, però per respecte a ell ho intentem. Si hagués hagut de fer abans el relleu? Sí. Havia d'haver fet cas a la intuïció. Si està dolgut espero que se li passi”.









Pel que fa a l'arribada de Xavi a la banqueta blaugrana ho té clar: “ Xavi respon amb escreix , magníficament bé a l'oportunitat que li ha donat el Barcelona perquè és un entrenador que coneix el club, que vol el club, que respecta les decisions del club i que té personalitat per no deixar-se influenciar. Té clar com hem de jugar i és un treballador, és un malalt del futbol i això el fa viure constantment què és el Barça i què és l'equip”.





Preguntat per Messi , el president del Barça va afirmar que va ser una decisió trista però correcta. "És la decisió més trista de totes. No l'hagués volgut prendre mai, però tampoc n'estic penedit perquè calia posar el club per sobre de tot. Havíem de posar la institució per sobre de tot, que és el que vam fer, fins i tot al davant" del millor jugador. La situació era la que era. La història del Barça segueix”.





També va parlar d'altres temes, com ara la Superlliga o la situació econòmica de l'entitat actualment. Estem millorant, però encara no curats. Tenim credibilitat de les institucions financeres, hem aconseguit crèdits, però necessitem més ingressos però necessitem treballar en el deute i s'està treballant per reduir-lo. Treballem a CVC, que és més atractiva pel tema del fair play, i altres anàlogues amb què estem treballant", va declarar.





I quant a la Superlliga, va sentenciar: “Totes les actuacions judicials s'estan fent perquè quedi clar que la Superlliga és viable i legal”.