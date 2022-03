Detenen un home com a presumpte autor d'un homicidi imprudent per un accident vial

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home /@EP







Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat de trànsit per conduir sota els efectes de l'alcohol per un accident de trànsit aquest dimarts, segons un tuit d'aquest dimecres.





El Servei Català de Trànsit (Sct) va informar dimarts de la mort d'una conductora de 46 anys per una col·lisió frontal entre dues furgonetes a la via GI-553 a Sant Feliu de Buixalleu (Girona).





L'home detingut va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.