Puigneró: "Que perdin tota esperança Ayuso i Almeida, el Mobile té llarga vida a Catalunya"

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró







El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha defensat que aquest any hi ha hagut un Mobile World Consgress (MWC) bo i amb xifres per sobre de les expectatives: "Que perdin tota esperança Ayuso i Almeida, el Mobile té llarga vida a Catalunya".





Durant la sessió de control al Govern aquest dimecres en el ple del Parlament, el vicepresident català ha assegurat que "els millors Mobiles van ser en els moments més intensos del procés independentista", i ha defensat que l'economia catalana va a bon ritme.





"Les xifres són una nova bufetada als qui dia rere dia diuen que l'economia catalana està en decadència. Res més lluny de la realitat", ha afirmat Puigneró, que ha assegurat que s'ha de cuidar l'MWC i que té llarga vida a Catalunya.