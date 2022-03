Desarticulat un grup que presumptament va estafar 11.410 euros a caixers de Barcelona

Detinguts tres membres d'un grup /@mossos





Els Mossos d'Esquadra van detenir la setmana passada tres membres d'un grup que presumptament estafava en caixers d'oficines bancàries i als quals se'ls atribueixen 15 delictes en què haurien robat 11.410 euros a Barcelona, segons informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.





Els presumptes estafadors, dos homes de 50 i 62 anys i una dona de 42, utilitzaven dues targetes de crèdit-dèbit per realitzar extraccions en diversos caixers automàtics de la ciutat comtal sense que les operacions quedessin anotades al compte corrent de les targetes, que provocava un perjudici econòmic a l'entitat bancària que ha denunciat les estafes.





Els presumptes autors introduïen les targetes al caixer per sol·licitar un reintegrament i, quan el caixer treia els diners, cancel·laven l'operació i bloquejaven la sortida de la targeta, cosa que provocava un error en el sistema i aprofitaven per forçar el calaix expenedor dels diners .





Aquestes estafes, que van començar el 18 de desembre, segons indiquen al comunicat, es van allargar fins al 9 de gener encara que la investigació dels delictes va tenir lloc a finals de gener, quan un representant del grup antifrau de l'entitat bancària perjudicada va denunciar les estafes .

Durant la investigació es va confirmar que un dels presumptes autors formava part d'un grup que feia els mateixos fets delictius a Madrid i que es va escapar en el moment de la detenció de tots els membres.





Les dues targetes utilitzades per cometre les estafes no van ser denunciades pels seus titulars, per la qual cosa es va determinar en la investigació que les dues persones estaven col·laborant amb l'autor, a qui es van aturar posteriorment.





Els arrestats, amb antecedents policials, van passar a disposició judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.