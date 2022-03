Sánchez culpa Putin de la pujada de la inflació el 2021 i el PP l'acusa d'"utilitzar la guerra"

Gamarra recorda que abans de la invasió de Rússia els preus ja eren elevats pels "errors" del Govern central i exigeix abaixar impostos /@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, considera que és "important dir la veritat" als ciutadans perquè la inflació i l'alça del preu de l'energia tan sols és culpa de la "guerra il·legal" de Vladímir Putin, cosa que també ha estès al 2021 perquè, segons ha dit, "feia mesos que preparava" aquest conflicte a Ucraïna. No obstant això, la portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, ha subratllat que abans de la invasió aquests preus ja eren alts per les polítiques de l'executiu i l'ha acusat d'"utilitzar la guerra" de la mateixa manera que ho va fer amb la covid-19.





"Ja el coneixem, vostè és el president de les mil coartades. Primer va utilitzar la pandèmia i avui veiem que està disposat a utilitzar la guerra", ha etzibat Gamarra al cap de l'executiu en la sessió de control al Govern central, que ha al·ludit els "errors" comesos en el passat i li ha demanat mesures extraordinàries i abaixar els impostos per pal·liar la situació que pateixen empreses i ciutadans.





Després de la crisi dins el PP i l'acord perquè Pablo Casado sigui president fins al congrés extraordinari de l'abril, que segurament elegirà Alberto Núñez Feijóo com a nou líder, Gamarra serà l'encarregada de preguntar al president espanyol en les sessions de control dels dimecres.





GAMARRA DEMANA A SÁNCHEZ "EXPULSAR" PODEMOS DEL GOVERN CENTRAL



Gamarra ha dit a Sánchez que "fa massa temps que els problemes dels espanyols han deixat de ser els seus problemes" perquè abans que Putin envaís Ucraïna, la inflació "ja estava per sobre del 7%" i el preu de la llum, el gas i el combustible "marcaven un rècord rere l'altre".





A més a més, ha dit que els autònoms paguen més quota i les famílies veuen que el cistell de la compra "està més buit i és més car", de la mateixa manera que als agricultors els costa "més produir i obtenen menys pels seus productes". Per això, li ha demanat abaixar impostos i fer "política útil" en comptes de "continuar obsessionat a recaptar".





Gamarra, que ha animat Sánchez a continuar amb la "rectificació", tal com va fer amb l'enviament d'armes, ha dit que els espanyols "no mereixen" que siguin ministres els qui defensen Putin, els anomenats partits "de la guerra" i que "desestabilitzen Espanya". Al seu entendre, la credibilitat del president del Govern central està "per terra".





Per tot això, ha instat Sánchez a "expulsar" Podem del seu gabinet. "Tenim el pitjor govern en el pitjor moment possible. La seva credibilitat està per terra", ha manifestat, amb l'aplaudiment dels escons populars.





SÁNCHEZ: "IMPORTANT DIR LA VERITAT"



En la seva rèplica, el president del Govern central ha recalcat que si s'observa l'evolució del preu del gas i de l'energia aquest últim any, es pot "constatar que Putin feia mesos que preparava la guerra a Ucraïna". "Això és així senyories, jo sé que per a vostès tot és culpa de Sánchez però és així senyories", ha proclamat, davant el murmuri que ha provocat la seva resposta als escons de l'oposició.





Sánchez ha assenyalat que l'executiu treballa amb Europa en la "resposta econòmica" perquè ni les indústries ni els ciutadans siguin "ostatges del xantatge energètic" al qual "Putin vol sotmetre Europa". Per això, ha recordat que ja va esbossar en el ple un pla nacional de resposta contra les conseqüències econòmiques de la guerra, que serà "obert" i "dinàmic", i ha instat el PP a presentar les seves pròpies propostes.





Sánchez ha afirmat que és "important dir la veritat als ciutadans" i no pas provar de "confondre'ls" perquè "la inflació i els preus de l'energia són única responsabilitat de Putin i de la seva guerra il·legal a Ucraïna". "És la veritat, ha proclamat.





Després d'apel·lar a la unitat de tots els grups en la resposta a la guerra "il·legal, injusta i injustificable", ha retret al PP que l'acusi d'utilitzar la guerra i ha afirmat que en aquest conflicte "hauran de treure el millor" de si mateixos.





"Ja el que em faltava sentir és que utilitzo la guerra. Per a què senyora Gamarra? Per a què he utilitzat la pandèmia? Un respecte al Govern d'Espanya que s'enfronta, en primer lloc, a una pandèmia i, ara mateix, a una guerra sense el suport del principal partit de l'oposició, com sempre", s'ha queixat.





Finalment, Sánchez ha destacat que el seu govern està "construint aquesta unitat necessària a Europa, l'OTAN i les Nacions Unides", una votació que ha demostrat que Putin "està sol i la comunitat internacional està més unida que mai amb Ucraïna".