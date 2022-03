La línia Madrid-Barcelona va recuperar el 2021 el 70% de la demanda prèvia a la pandèmia

La línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona va aconseguir recuperar un terç de la demanda que es va registrar el 2019 /@EP







La línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona va aconseguir recuperar un terç de la demanda que es registrava el 2019 , abans de la pandèmia, davant del 50% de mitjana que es va recuperar a tota la xarxa ferroviària, gràcies a l'entrada de nous operadors a el principal eix espanyol, que va suposar una baixada de tarifes.





Així ho ha donat a conèixer la presidenta d'Adif, María Luisa Domínguez, durant la seva participació en un col·loqui d'Executive Fórum, on ha posat en valor la tasca desenvolupada pel gestor ferroviari per liberalitzar les línies d'alta velocitat.





Domínguez ha xifrat en 18.434 milions d'euros la inversió total assignada per l'Estat per al període 2022-2025, sent, així mateix, el receptor de fons europeus més gran, amb un total de 5.574 milions d'euros en inversions directes.





Amb aquest nivell inversor, a més de continuar acabant els principals corredors d'alta velocitat i actualitzar les línies convencionals de rodalies i mitja distància, Adif incorporarà fins a 6.200 nous treballadors a la plantilla fins al 2025.





La presidenta d'Adif s'ha referit també a les noves fórmules complementàries al seu negoci en què ja està treballant, com les ferrolineres (punts de recàrrega de vehicles elèctrics a les estacions amb l'electricitat de les catenàries), hidrogeneres (estacions de proveïment de hidrogen) i l'ecomilla (àrees de zero emissions al voltant de les estacions).





Respecte a les obres a l'entorn de l'estació de Chamartín, Domínguez ha detallat que els 10 consorcis finalistes per crear el disseny de la nova estació presentaran les seves propostes el proper mes de juliol, sent l'objectiu últim augmentar el nombre de vies a 31 acollir l'increment esperat del trànsit per l'entrada de la competència.





L'estació haurà d'estar preparada per acollir 50 milions de viatgers anuals, que integrarà línies convencionals de rodalies que vindran tant d'Atocha com de Sol, així com línies d'alta velocitat també procedents de qualsevol part d'Espanya gràcies al túnel passant entre Atocha i Chamartín, la inauguració del qual Adif ja està ultimant.





Finalment, pel que fa al transport de mercaderies per ferrocarril, Domínguez ha assenyalat que el principal objectiu és descabonitzar el transport, si bé ha apuntat que a la mobilitat cada mitjà té una funció, per la qual cosa el ferrocarril s'orientarà a les llargues distància, si bé no competirà amb la carretera a les curtes distàncies, que també s'han de complementar amb altres mitjans com l'aeri o la navegació.