A presó dos homes per presumptament agredir sexualment una dona a Barcelona

Dos homes de 20 i 23 anys han ingressat a presó per presumptament agredir sexualment una dona dissabte a la matinada quan sortia d'un local d'oci nocturn del districte de Ciutat Vella, a Barcelona.





Segons un comunicat aquest dimecres, els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir tots dos homes el mateix dissabte a la matinada quan van observar que duien un mòbil que no era seu i una targeta de crèdit a nom d'una dona que estava sent atesa per una agressió sexual.





A les dependències policials, els mossos "van poder confirmar" que tots dos havien participat directament en l'agressió sexual i van quedar investigats per això, a més de per robatori amb violència.





Els agents van traslladar la dona a un centre mèdic per atendre les lesions que va patir.

Els detinguts van ingressar a presó després de declarar davant el jutge.