Kíiv desvela un acord amb Rússia per a un alto el foc a sis corredors per evacuar civils

Les autoritats d'Ucraïna han confirmat aquest dimecres un acord amb Rússia per a un alto el foc /@EP







Les autoritats d'Ucraïna han confirmat aquest dimecres un acord amb Rússia per a un alto el foc entre les 9.00 i les 19.00 hores (hora local) per evacuar civils a través de sis corredors humanitaris des de la capital, Kíiv, i altres localitats del país europeu.





La vice-primera ministra ucraïnesa, Irina Veresxuk, ha assenyalat que "han rebut l'aprovació de Rússia sobre les rutes" que han proposat les autoritats ucraïneses, i que el Govern s'ha posat en contacte amb el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per dur a terme les evacuacions.





Així, ha detallat que un dels corredors anirà des de les localitats de Butxa, Hostómel, Irpín i Vorzel cap a Kíiv a través de Belgorodka i Stoyanka. El segon connectarà Enerhodar --prop de la central nuclear més gran d'Europa-- amb Zaporíjia, i el tercer connectarà Sumi amb Poltava.





Els altres tres corredors aniran de Mariúpol a Zaporíjia, de Volnovakha a Pokrovsk i de Raisins a Lozova, com ha recollit el portal ucraïnès de notícies Ukrinform. Aquestes dues darreres localitats són a la regió de Khàrkiv, una de les més afectades per l'ofensiva militar russa.





"Faig una crida a Rússia: tenen un compromís públic formal amb un alto el foc entre les 9.00 i les 19.00 hores. Hem tingut una mala experiència quan els compromisos no han funcionat", ha indicat Veresxuk.





Aquesta vegada, el Govern rus no ha especificat les rutes dels corredors humanitaris, alguns dels quals es dirigien dilluns i dimarts cap a territori rus i bielorús, fet que el Govern ucraïnès va criticar durament.





Així, l'obertura d'aquests corredors es produeix seguit d'un alto el foc temporal en aquestes mateixes zones per permetre les evacuacions, que van fracassar en gran mesura aquests darrers dos dies, com ha informat el diari 'The Moscow Times'.





Les autoritats ucraïneses havien confirmat hores abans que el corredor humanitari de Sumi s'ampliarà entre les 9.00 i les 21.00 hores (hora local) i que els ciutadans podran sortir de la ciutat fins a Poltava tant en transport propi com en autobusos.