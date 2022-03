Indignació al Congrés després que Ortega Smith hagi pujat a la tribuna amb una arma

Javier Ortega Smith, secretari general de Vox, mostrant garfis usats a l'asakto a la tanca de Melilla @ep





La vicepresidenta tercera del Congrés, la 'popular' Ana Pastor , ha reprès aquest dimecres el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith , per mostrar a la tribuna d'oradors de l'hemicicle dos garfis que, segons ha dit, van ser utilitzats per immigrants que van intentar saltar la setmana passada la tanca de Melilla.





Ha estat durant la interpel·lació que el diputat de Vox ha dirigit a ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per demanar comptes per la vigilància d'aquesta frontera, les agressions patides pels agents destinats i per la gestió de la immigració en general.





“ Són garfis de ferro amb punta afilada que claven als nostres agents. Es pot considerar això una immigració legal i pacífica? ”, ha preguntat el dirigent de Vox brandant els ganxos.





Quan Ortega Smith els havia tornat a la butxaca embolicats en una tela, Pastor li ha recordat que el Congrés és "la casa de paraula" i que aquesta és l'eina que s'ha d'utilitzar per "convocar la resta de senyories".





"Quan jo presideixi aquesta Cambra s'utilitzarà la paraula, que és el que esperen els espanyols de tots nosaltres", ha remarcat l'expresidenta de la Cambra Baixa.





Davant l'enrenou que l'episodi ha provocat a la bancada socialista, Ortega Smith s'ha jactat que havia aconseguit el seu objectiu, que els diputats del PSOE "regalessin la veritat" a Vox.





"Gràcies per preguntar com ha entrat amb una arma a l'hemicicle? O sigui, que són armes, que són assaltants", els ha dit.